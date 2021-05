Gmail permitirá guardar las fotos adjuntas de un email en Google Fotos

La aplicación de correo de Google es una de las más utilizadas en el planeta. Muchos la utilizamos como complementaria a otras, y de una manera u otra al cabo del día recibimos decenas de correos, unos más interesantes y otros no tanto. Aquellos que nos ofrecen contenidos en forma de imágenes, actualmente deben ser descargados para después guardarlos en nuestros dispositivos, pero ahora se va abrir una nueva posibilidad para poder guardar esos adjuntos en un lugar que nos sea más propicio, como es la cuenta de Google Fotos.

Adjuntos de Gmail a Google Fotos

El servicio de fotografía se encuentra estos días en el centro de la actualidad, ya que como sabéis va a introducir importantes cambios en el almacenamiento de las imágenes, que afectan a su gratuidad. Pero en este caso nos vamos a centrar en Gmail y en una de sus próximas novedades. Al menos es lo que hemos conocido ahora, y que apunta a que se añadirá una nueva opción para las imágenes adjuntas de cada correo electrónico que recibamos. Si ahora tenemos dos opciones, la de descargar la imagen, o la de subirla a Google Drive, en el futuro va a haber una tercera opción.

Como han desvelado Google, será posible subir fotos adjuntas en un correo electrónico de Gmail directamente a nuestra cuenta de Google Fotos. Todo ello gracias a un nuevo icono que aparece junto a los ya existentes, con el logotipo de Google Fotos para que sea sencillo de identificar. De esta manera cuando veamos imágenes dentro de un correo de Gmail, al pulsar sobre el nuevo icono veremos cómo se nos pide la confirmación de subida y a qué carpeta se va a hacer de las que tenemos disponibles en nuestra cuenta de Fotos.

Algo que es accesible tanto desde nuestro teléfono móvil en la aplicación de Gmail, como desde la versión de escritorio, que también va a integrar este nuevo botón para los adjuntos. Por tanto será más fácil que nunca llevar a nuestra cuenta de Google Fotos aquellos adjuntos que recibimos en nuestro teléfono o PC y que queremos llevar a la app de Fotos sin tener que estar descargando antes la foto. Esto evidentemente nos permitirá ahorra espacio en nuestros dispositivos, porque esas imágenes descargadas no volverán a ocupar espacio, al pasar directamente de Gmail a fotos en la nube, por lo que físicamente no ocupan espacio.

Unos cambios que irán llegando poco a poco a la versión de escritorio y móvil de Gmail, y que no está circunscrita a ninguna versión específica de la aplicación de correo, sino que más bien podría tratarse de un cambio del lado de servidor de Google. Una función más que busca aportar valor a Google Fotos, una plataforma que a partir del próximo 1 de junio contará con nuevas reglas del juego en lo que al almacenamiento se refiere. Ya que las imágenes con calidad reducida, que hasta ahora no ocupaban espacio en el almacenamiento de Google Fotos, sí que lo tendrán a partir de ahora, por lo que ya no será ilimitado.