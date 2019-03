Flappy Bird vuelve a agitar sus alas… en versión online

Si no lograste descargárselo antes de su retirada del mercado y te has quedado con las ganas de comprobar su dificultad, puedes hacerlo en una de las decenas de páginas que ya permiten jugar online.



La sensación de la mayor parte de los usuarios es que esta versión para pc es algo menos complicada de superaer que la del móvil. Aun así, es probable que tengas que dedicarle un buen rato para conseguir que el famoso pájaro no se estrelle con alguna de las tuberías.



El juego no tiene mayor misterio, aunque 60 millones de usuarios en todo el mundo pueden confirmar lo difícil que es terminarlo.



Si aun así el reto se te queda corto, tal vez la versión multijugador te saque del todo de tus casillas: Un grupo de usuarios ha creado recientemente FrapMo, donde se compite simultáneamente con otros usuarios. Tendrás suerte si consigues distinguir a tu pájaro entre toda esa maraña de aves.



La aplicación original fue retirada de las tiendas de aplicaciones el pasado fin de semana por petición de su creador, el vietnamita Dong Nguyen, que explicó en su cuenta de Twitter que "no podía más" con el éxito del juego y que estaba generando una actitud "demasiado adictiva" entre los jugadores.



La decisión sorprendió especialmente por los ingresos que obtenía de la publicidad: unos 50.000 dólares diarios.

Ahora, el joven creador tiene la intención de aprovechar la fama alcanzada y diseñar nuevos juegos.