¡Por fin! Gmail estrena app para los relojes con Wear OS

La llevamos esperando desde siempre, y ha sido una de las aplicaciones que los seguidores de Google han pedido por activa y por pasiva poder llevar en sus relojes. Y es que, por fin, después de muchos años de espera, los de Mountain View se han decidido a lanzar Gmail en Wear OS, el sistema operativo para smartwatch, que hoy ha estrenado también el nuevo Pixel Watch 2. Hasta ahora era necesario instalar Microsoft Outlook para contar con correo en el reloj, pero ahora esto pasa a un segundo plano, al contar con una nueva app nativa de Google.

Así es el nuevo Gmail

La realidad es que es tal y como o imaginábamos, aunque de momento con alguna laguna que ha sabido tapar su competencia de Microsoft desde hace varios años. Ahora es el momento de echar un vistazo a lo que nos ofrece el nuevo Gmail para relojes, que ya se puede descargar. Para ello debemos contar con un reloj que esté funcionando al menos con Wear OS 3, la versión más moderna del sistema hasta que ayer mismo han estrenado los Pixel Watch 2 la versión 4.

Gmail en WearOS | Tecnoxplora

Para poder instalarlo solo tenemos que ir a la Play Store, y buscar Gmail, algo que encontraremos al instante. Solo queda instalarlo para poder disfrutar de él al completo. Una versión que como hemos podido comprobar está hecha por y para los usuarios de Google. Ya que de momento solo se pueden añadir cuentas de los de Mountain View, por lo que si tenemos cuentas de correo de otros proveedores de momento no vamos a poder visualizarlas aquí, cosa que sí hace Outlook.

En este nuevo Gmail podemos acceder a todas y cada una de nuestras bandejas dentro de la cuenta de Gmail. Tanto es así que podemos movernos verticalmente por todas ellas y elegir la que nos apetezca. También tenemos la posibilidad de acceder a los correos mediante las etiquetas que tenemos configuradas en la aplicación, siempre hablando de la cuenta que originariamente utilizamos en la versión de escritorio o del movil, que es con la que se sincroniza esta versión.

Dentro de las opciones que tenemos en la app para poder interactuar con los diferentes correos, nos permite responder, al menos está el botón. La realidad es que ahora mismo este solo nos lleva a una pantalla negra, por lo que lo más probable es que se tenga que actualizar la app para resolver estos problemas. También podemos marcar como no leído un correo, también como favorito, archivarlo o eliminarlo.

Los correos se pueden leer en toda su extensión, para ello solo tenemos que pulsar sobre más para que sea posible acceder a todo el texto del correo. También podemos acceder a los correos enviados o a la bandeja de salida para neutralizar algún correo que todavía no se haya enviado. Sin duda hay cosas que mejorar, como algunas funciones que de momento no parecen funcionar o sobre todo la posibilidad de añadir cuentas de otros proveedores. De hecho yo las tengo configuradas en Gmail en el móvil, pero no se han traspasado al reloj, imaginamos que no tardarán mucho en hacerlo.