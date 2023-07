Estos móviles Android dejarán de ser compatibles con multitud de apps

Aunque no es algo a lo que normalmente prestemos mucha atención, la realidad es que es uno de los aspectos esenciales de todo teléfono móvil Android. Hablamos de los servicios de Google, sí, esos que perdieron los móviles de Huawei, y con los que están cerca de ser incompatibles varios teléfonos móviles. Ahora conocemos qué modelos serán los que se quedarán sin esta compatibilidad en próximas fechas, lo que oficiosamente supondrá su defunción a la hora de ejecutar muchas apps.

Un gran número de apps dejará de funcionar

Eso es lo que hemos conocido ahora, ya que Google va a dejar de actualizar uno de sus míticos sistemas operativos, al menos en lo que se refiere al núcleo de estos, que no es otra cosa que los servicios de los de Mountain View. Concretamente hemos conocido que termina el soporte para Android 4.4, o lo que es lo mismo, Android KitKat, una de las versiones más importantes que han visto los móviles Android.

Estamos hablando de un sistema operativo muy veterano, no en vano se lanzó hace ahora 10 años, y al dejar de ser compatible con los servicios de Google lo más normal es que las pocas funciones que le quedaran por llevar a cabo ya no las puedan tan siquiera completar. Y es que será la versión 23.30.99 de los servicios de Google Play la última en tener compatibilidad con este sistema operativo. Esto quiere decir que a partir de ahí no habrá nuevas actualizaciones y por tanto quien use todavía estos móviles se encontrará con sorpresas desagradables.

Y es que podrá seguir ejecutando muchas apps, pero no aquellas que se actualicen y requieran de una versión de Google Play Services más moderna. En ese caso, la app ya no podrá funcionar en estos teléfonos. Por tanto, más allá del propio soporte que le de la app a un determinado sistema operativo, si este factor no se actualiza, difícilmente la app podrá seguir funcionando. Sin duda una mala noticia, pero que tendrá un alcance muy limitado sin duda.

Y es que el número de personas que hoy en día utiliza estos sistemas operativos es muy limitado. Desde luego en países como el nuestro Android 4.4 Kitkat es un sistema completamente marginal, que usarán activamente un puñado de usuarios. Otra cosa es en países en vías de desarrollo, donde es más habitual utilizar smartphones que no se encuentran tan actualizados y que cuentan con un hardware veterano.

Por tanto, es algo que no nos debería afecta demasiado, ya que como decimos el uso de este sistema es residual. Pero si eres de los que cuenta con uno de estos móviles, debes tener en cuenta que las apps podrían dejar de funcionar en el futuro. No de inmediato, pero sí cuando esas actualizaciones exijan un software más moderno. De todas maneras, 10 años de soporte ya son bastantes sin duda. Hay que tener en cuenta que hablamos de Android 4, cuando en un par de meses se lanzarán precisamente Android 14.