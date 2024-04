Este truco de la calculadora de tu iPhone te va a ahorrar mucho tiempo

Si eres usuario de iPhone seguro que te has topado alguna vez con este problema. Su calculadora no tiene tecla de retroceso y no sabes cómo borrar el último dígito que has introducido. No te preocupes, tiene solución.

Elimina un dígito de la calculadora de tu iPhone

Nuestros teléfonos móviles son lo más parecido a una navaja suiza digital que tenemos. Incluyen una amplia variedad de funciones y aplicaciones con la que hacernos la vida mucho más fácil, a veces. En el caso de la calculadora de IPhone, puede ser una auténtica tortura si necesitamos eliminar un único dígito, pues en un principio a simple vista no dispone de ninguna tecla con la que eliminarlo. Aunque existe un sencillo truco con el que podrás hacerlos. A continuación, te contamos cómo.

Cómo tantas otras cosas que no tienen sentido en los iPhone, nos encontramos con que su calculadora no permite borrar el último dígito que hemos incluido. Aunque es una afirmación que no es del todo cierta, ya que dispone de un acceso secreto a esta función tan necesaria.

Usar la aplicación puede resultar de lo más frustrante, sobre todo cuando hablamos de números grandes que incluyen muchas cifras, ya que por un simple número nos vemos obligados a comenzar de nuevo al no existir de forma visible el botón de retroceso la calculadora de iOS. Son de esas cosas en las que todo el mundo repara pero que sus desarrolladores conocen, pero no hacen por cambiar e incluir el botón. Aunque si conoces este atajo no echarás de menos la función y podrás seguir usando la calculadora, aunque no esté disponible.

Un sencillo truco que la mayoría de los usuarios desconocen y que sin él nos vemos obligados a borrar toda la operación y comenzar de nuevo. A partir de ahora, no perderemos más tiempo. Ya que una vez conozcas este truco cambiará por completo tu experiencia como usuario. La solución es mucho más sencilla de lo que parece, simplemente lo que tenemos que hacer es deslizar hacia la izquierda el campo de entrada. Este es el lugar en el que encontramos los números, de este modo podemos eliminar el último dígito que introducimos.

Aunque no es lo único que podemos hacer con este truco, también podemos llevar a cabo otras operaciones como copiar y pegar números en la app. Algo que agiliza las operaciones de cálculo rápido si no queremos cambiar de aplicación o recordar los dígitos que debemos usar a continuación. Gracias a este sencillo truco ya podemos equivocarnos al introducir los números en la calculadora. Algo que hacemos con cierta frecuencia. Ya que esta aplicación es una de las más usadas y demandadas por los usuarios.

Gracias a ella podemos realizar de forma cómoda y rápida cualquier operación aritmética, en cualquier lugar en el que nos encontremos. Incluso aunque no tengamos conexión a internet, por lo que es una alternativa de lo más versátil.