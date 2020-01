La aplicación de mapas de Google es sin duda la más utilizada en todo el planeta, de eso no cabe duda, y además es la mejor dotada en cuanto a características y mapas que existe. Una app que es extremadamente completa si tenemos en cuenta todo lo que podemos hacer con ella. Es tan fácil utilizar Google Maps para ubicarnos y localizar nuestros destinos, que muchas veces nos olvidamos que esos lugares son realmente coordenadas sobre un mapa en el planeta, y que estas a veces son bastante útiles para compartir una ubicación con alguien, o para guardarla.

Así puedes saber el Plus Code de un lugar en Google Maps

Desde Google han dividido el planeta en Plus Codes, esto no es otra cosa que una especie de código postal que solo podemos encontrar en la app de mapas de Google. Esta es una forma rápida de identificar un lugar dentro de la aplicación. Sobre todo es útil si lo que queremos es compartir la ubicación con otras personas. En ese momento es posible copiar el Plus Code de un determinado lugar y enviarlo para que otra persona pueda acceder directamente a esa ubicación, sin complicaciones.

Plus Code de una ubicación en Madrid | Tecnoxplora

Para saber cuál es el Plus Code de una ubicación en Google Maps debemos marcar el lugar exacto sobre el mapa. En ese momento, tanto en la app para iOS y Android como en la versión web de Google Maps podremos ver el Plus Code de esa ubicación. Esta se encuentra en el móvil en el sumario de la ubicación, normalmente debajo de la vista de Street View. Esta se compone de un código alfanumérico seguido del nombre de la ciudad donde se encuentra. En el caso del a app móvil, si pulsamos sobre este Plus Code se copiará este directamente al portapapeles del teléfono.

La persona a la que le enviemos este Plus Code solo tiene que pegarlo en la barra de búsqueda de Google Maps para acceder al instante a esa ubicación que hemos compartido. De esta manera podemos encontrar los lugares sin esperas y sin complicadas coordenadas, ya que estos Plus Codes han sido creados para facilitar la tarea de compartir lo que es una ubicación exacta. No es lo mismo compartir la ubicación de un restaurante, que el lugar exacto del mapa en el que se encuentra el sitio que hemos señalado con el dedo. Es una forma de sustituir a las tradicionales coordenadas, con un código que puede ser más sencillo de memorizar, y también de compartir con un texto.

Así que si estás pensando en compartir una ubicación con Google Maps, seguramente lo mejor y más rápido sea compartir este Plus Code mediante cualquier vía, simplemente pegando el texto. Existen incluso apps como la de Plus Codes Finder, que se han desarrollado en exclusiva para encontrar estos Plus Codes en los mapas, indicando el lugar y recibiendo de vuelta el código. Esta app en Android se centra solo en estos códigos y hace más sencillo poder acceder a ellos y compartirlos.