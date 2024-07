Esta app es esencial para evitar tormentas veraniegas mientras conduces

El verano y las vacaciones son el momento ideal para salir de viaje y disfrutar al aire libre. Pero también lo es de tormentas de veranos y fuertes lluvias, por lo que siempre hay que estar alerta de estas, sobre todo en carretera. Esta app puede ayudarte en tus viajes a evitarlas.

Alarma de lluvia

Son muchas las aplicaciones a nuestra disposición en las tiendas de aplicaciones, a través de las cuales podemos conocer la previsión del tiempo para las próximas horas y días. Pero no todas nos permiten conocer en tiempo real cual es la evolución de las tormentas y como se desplazan la lluvia.

Así se muestra la evolución de las precipitaciones | Rain Alart

Conocer este dato nos permite tomar decisiones a tiempo para evitar la lluvia y los problemas más frecuentes con los que nos encontramos al volante. Con las primeras gotas, el asfalto se vuelve resbaladizo y aumenta la distancia de frenado, pero a medida que aumenta la intensidad de la lluvia empeoran tanto la visibilidad como la maniobrabilidad del vehículo. La formación de balsas en el firme contribuye a la pérdida del control o que puede acabar provocando un accidente. Por lo que nunca está de más saber a qué nos enfrentamos.

Una de las aplicaciones en la que podemos conocer toda esta información es Alarma de lluvia, la app está disponible tanto en Android como para iPhone. Tras descargar e instalar la app en nuestros dispositivos, podremos hacer un seguimiento de las tormentas y los fenómenos meteorológicos que pueden influir en la conducción, como las precipitaciones o el viento.

A través de sus notificaciones, sabremos si está prevista lluvia cerca de nosotros y la distancia a la que nos encontramos de las precipitaciones. En la app encontramos la función radar de lluvia, un mapa de situación en la que podemos ver la localización de la lluvia, así como la intensidad de la misma gracias a un sistema de colores. Con los que podemos identificar si se trata de lluvia moderada o donde se encuentran las precipitaciones con mayor volumen. Así como la dirección en la que se mueve la tormenta, por lo que podemos anticiparnos a los acontecimientos y tomar las decisiones correctas en cada momento, como detenernos a esperar que pase la tormenta o incluso variar nuestra ruta si fuera necesario.

Como siempre que nos encontramos al volante, es necesario extremar la precaución evitando situaciones que nos pongan en peligro, por lo que es recomendable no hacer uso del móvil mientras conducimos consultando antes de iniciar la marcha la previsión si vamos solos. O dejando en manos del copiloto o los acompañantes el seguimiento de la evolución de la tormenta, evitando las distracciones. Una aplicación que no nos puede faltar en el móvil si vamos a salir, sobre todo con el coche, su uso puede ponernos en sobre aviso de lo que puede suceder y evitarnos no solo problemas en las carreteras con la intensidad de la lluvia sino también a la hora de organizar nuestros planes al aire libre.