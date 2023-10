La esperada IA de Apple se integrará masivamente en las apps de iOS

Que Apple ya no se caracteriza por ser pionera en el mercado es algo que no debería de sorprendernos a nadie. Hemos visto cómo a lo largo de los años los californianos no han perdido un ápice de su popularidad ni valor, de hecho, es la empresa más valiosa. Todo ello a pesar de llegar normalmente los últimos a todo, está pasando con los dispositivos plegables y también con la IA. Pero mientras que en lo primero no hay nada oficial, en esto último sí que tenemos informaciones con declaraciones del propio Tim Cook que apuntan a una IA de Apple ya en desarrollo y tan potente como las basadas en GPT o el propio Bard. Ahora conocemos más detalles de cómo sería la expansión de esta IA en el universo de los de Cupertino.

Llegada masiva de la IA a las apps de Apple

Tim Cook está decidido a que no les reprochen no haberse subido al carro de la IA, y por esa razón sus equipos ya están trabajando a fondo de ofrecer unas apps integradas en su sistema operativo bien abastecidas de IA generativa. Eso es lo que ha desvelado también ahora Mark Gurman, que sabe muy bien de los movimientos de la empresa californiana. La idea parece ser la de seguir el ejemplo de Microsoft o Google, e integrar una versión de esta IA en sus apps más importantes.

Gurman ha puesto incluso ejemplos de esta implementación. Por ejemplo, parten de la idea de que Apple integrará por completo su nueva IA en iOS 18, llevándola a algunas de las apps más importantes dentro de este sistema. Se especula con que aplicaciones como Apple Music podrían ofrecer un servicio de creación de playlist inteligente, similar al utilzado por Spotify desde hace unos meses basado en GPT.

Pero habrá más ramificaciones de la IA en las apps de Apple. Por ejemplo, en Pages, con la posibilidad de crear diapositivas de manera automática con tecnología de IA generativa, según los deseos del usuario, entendemos desde un prompt o chatbot que sirve para expresar el tipo de dispositivos que queremos crear. Parece ser que en este aspecto Apple va a seguir los pasos de Microsoft, que ha introducido este tipo de funcionalidades de la IA en todas sus apps de productividad.

Y por ahí es por los derroteros que iría la IA generativa de Apple dentro de iOS, y entendemos que también en el resto de apps de los sistemas operativos de Apple, como MacOS o iPadOS. Además, añade que Apple estaría ya integrando la IA generativa en herramientas de desarrollo, concretamente hablan de Xcode, lo que permitiría a terceros integrar la IA de Apple de una forma mucho más sencilla en sus apps. La última gran incógnita que tendría que resolver Apple en los próximos meses sería la operativa de esta IA. Si estaría basada completamente en la nube, integrada por completo en el dispositivo, o bien un método híbrido y a medio camino de ambos.