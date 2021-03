Las notas de voz se han hecho muy populares desde su aparición. Nos permiten transmitir en pocos segundos mensajes que si los tuviéramos que escribirlos tardaríamos mucho más tiempo. Pero igual que sucede con los mensajes de texto, son muchas las razones por las que puede que no queramos que nadie sepa si hemos leído o escuchado una nota de voz en WhatsApp. A continuación, te contamos unos trucos para que puedas escucharlas sin que nadie se entere.

Escucha tus notas de voz sin que nadie se entere

Con muchos los trucos a los que recurrimos a manudo en muestras aplicaciones para llevar sortear las miradas de curiosos, para ocular que hemos leído un mensaje, para que nuestros contactos no sepan cuando estamos en línea, para enviar archivos o cambiar el estilo de nuestros textos. Muchos de ellos no ayudan a mantener la privacidad en nuestras acciones.

Para muchos usuarios es muy habitual tener un grupo de WhatsApp en el que el único participante es uno mismo. Este tipo de grupo se suele usar para enviarnos recordatorios, como la lista de la compra o mensajes de nuestros contactos o grupos para tenerlos más a mano.

Una manera de poder escuchar los audios es renviarnos a nosotros mismos. A diferencia de los mensajes de texto que aparecen como leídos cuando entramos en el chat, nuestros contactos no saben si hemos entrado en el chat o no.

Por lo que podemos seleccionar el mensaje para ello mantén pulsado sobre este hasta que aparezca el menú en la parte superior de la pantalla.

sobre este hasta que aparezca el menú en la parte superior de la pantalla. Una vez aparece selecciona la opción reenviar pulsando sobre la flecha.

pulsando sobre la flecha. Ahora bien, puedes enviártelo a ti mismo o a un contacto en el que confíes plenamente para que te lo reenvíe.

También tienes la otra opción, con la nota de voz seleccionada, pulsa sobre el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona compartir.

en la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona compartir. De esta forma, podrás compartir o enviar la nota de voz a otras aplicaciones desde las que puedes reproducir su contenido.

a otras aplicaciones desde las que puedes reproducir su contenido. Si por ejemplo compartes la nota de voz en Google drive , al entrar en este encontrarás una copia del archivo, por lo que no sólo podrás escuchar su contenido, sino que también conservarás una copia de está. Y podrás acceder a ella siempre que lo necesites.

, al entrar en este encontrarás una copia del archivo, por lo que no sólo podrás escuchar su contenido, sino que también conservarás una copia de está. Y podrás acceder a ella siempre que lo necesites. En la opción de compartir, puedes seleccionar otras aplicaciones de mensajería como Telegram. Desde la cual podrás reenviar el audio a otros contactos sin que dejar rastro alguno en WhatsApp.

Podremos escuchar la nota de voz directamente, ya que Telegram también reconoce los archivos en formato OPUS, formato que utilizan las notas de voz de WhatsApp. Además de esto, también se almacenará una copia en la nube por tiempo ilimitado.

Para evitar ser descubierto, cuando creas conveniente, escucha el mensaje original para que tu contacto sepa que lo has recibido. Y de esta manera no cometer el error de comentar sin querer el contenido de la nota que supuestamente no hemos escuchado.