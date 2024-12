El escáner de Google Drive ahora "hace magia" con tus documentos

No cabe duda alguna de que el escaneo de documentos es una de las mejores utilidades que nos ofrece la app de Google Drive, ya que con este método podemos guardar cualquier documento que caiga en nuestras manos de forma inmediata y en la nube. Esta funcionalidad ahora recibe una importante mejora, que la hace aún mejor, y podríamos decir que prácticamente perfecta, porque la interacción por nuestra parte no va a ser prácticamente necesaria, salvo en el imprescindible acto de mantener firme el teléfono mientras capturamos el dispositivo.

Un nuevo ajuste automático

Como sabéis, es posible añadir a nuestra unidad de Drive cualquier documento fácilmente, solo tenemos que pulsar sobre el botón de escanear, apuntar con la cámara y directamente hacer la foto. Cuando lo hacemos, nos encontramos con un menú que nos permite editar multitud de aspectos del documento que acabamos de capturar. Pero es que estos ajustes manuales prácticamente van a estar de adorno con la funcionalidad que se está implementando ahora mismo.

Y es que con la nueva función que llega ahora a la app, al hacer el escaneo, se edita automáticamente para poder mejorarla y convertirla en apenas un segundo en todo lo que necesitamos que sea. En el caso del vídeo que ha compartido la propia Google se puede ver un ticket, que sin duda es uno de los documentos más escaneados en Google Drive, y cómo con este botón pasamos de tener un ticket con sombras que dificultan la lectura, a un documento que se ve perfectamente y se puede apreciar a la perfección.

Según Google, con este nuevo ajuste ya no hace falta una edición manual, obviamente salvo casos muy concretos en los que queramos hacer determinados cambios. Pero por regla general, con este nuevo botón de ajuste automático, la mayoría de las veces los documentos quedarán listos para ser compartidos. La función en sí hace diferentes ajustes a la imagen, que incluyen la corrección del balance de blancos, la eliminación de sombras, enriquecimiento del contraste, nitidez automática y mejora de la luz.

Por tanto, es una función que de alguna manera podemos describir como mágico, y es que el objetivo es que básicamente no tengamos que usar ningún retoque manual. Y es que esto es sin duda lo que nos parece más interesante y sobre todo práctico de esta nueva funcionalidad. Una función que está llegando ahora a la aplicación, pero de la que no se sabe exactamente en qué versión, es de esperar que se vaya liberando en los próximos días, por lo que ha aclarado Google, llegará a todos los usuarios de la aplicación, también los finales y que no cuentan con suscripciones.

Por tanto, cuando la estrenemos, el escaneado de los documentos se realizará en un solo paso y sin tener prácticamente interacción con la aplicación, que al fin y al cabo es lo que busca Google, que nuestra intervención sea mínima.