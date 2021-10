Envía archivos de gran tamaño con estas aplicaciones

A todos nos ha pasado alguna vez que, al intentar enviar un archivo a través de Gmail, una notificación ha aparecido advirtiéndonos de que el tamaño de este es demasiado grande. Esto es algo que suele ocurrir mucho a la hora de hacer llegar un proyecto audiovisual, pues el límite de peso para un archivo en Gmail es únicamente de 25 MB, por lo que es bastante habitual que surja esta problemática. El caso de WhatsApp es bastante similar, ya que el tamaño máximo permitido es solo de 16 MB.

Sin duda son unas cifras realmente bajas, pero debes saber que existen una enorme cantidad de aplicaciones con las que sí puedes enviar archivos de un gran tamaño. En esta publicación te dejamos algunas de las mejores que puedes utilizar para ello.

Dropbox

Esta es una de las aplicaciones más conocidas por lo usuarios debido a que fue una de las primeras plataformas que aparecieron para subir archivos a la nube. Lo único que tienes que hacer para enviar un archivo desde Dropbox es subirlo y compartir el enlace posteriormente. El funcionamiento es exactamente el mismo que en Google Drive, la cual muchos también conoceréis.

Interfaz Dropbox | Dropbox

Partiendo de la base de que no has pagado para aumentar el espacio disponible en tu nube, el tamaño máximo de un archivo que pretendas enviar no puede superar los 2GB. En el caso de que decidas pagar el límite aumenta considerablemente hasta los 50 GB.

Telegram

Quizá desconocías que Telegram no sirve única y exclusivamente para chatear. Al igual que WhatsApp se trata de una plataforma de mensajería instantánea, con la gran diferencia de que Telegram, entre otras muchas cosas, permite subir archivos a la nube.

Archivos en Telegram | Telegram

Esta aplicación no posee límite alguno de espacio como si lo hacen otras plataformas como Google Drive o Dropbox, por lo que puedes enviar un sinfín de archivos. La única restricción es que estos no pueden superar los 2 GB de tamaño. Pese a ello Telegram se postula como una de las mejores opciones para ello.

WeTransfer

Lo negativo de esta plataforma es que no posee una aplicación para teléfonos móviles, por lo que tendremos que dirigirnos a su página web desde el buscador para utilizarla. La optimización de la página es perfecta, no hay duda de ello. La ventaja de esto es que todo el mundo puede usarla.

Inicio WeTransfer | Tecnoxplora

Esta plataforma también goza de una buena reputación entre los usuarios y, al igual que en las dos aplicaciones anteriores el límite de tamaño se establece en 2 GB.

Send Anywhere

Acabamos esta lista con Send Anywhere, una aplicación que posee una interfaz más sencilla e intuitiva, ya que establece divisiones entre los tipos de archivo.

Interfaz Send Anywhere | Send Anywhere

Con esta plataforma podrás enviar archivos de hasta 10 GB de tamaño como máximo. Una gran propiedad que, además, se complementa con una seguridad de alto nivel. Los archivos que transfiramos se encontrarán cifrados y debes confirmar el traspaso con un código numérico.

Estas son algunas de las aplicaciones más efectivas y reconocidas a la hora de enviar cualquier clase de archivo. Con ellas ya no existirán los problemas relacionados con los tamaños excesivos de los archivos y podrás enviarlos cuándo, cómo y dónde tú quieras.