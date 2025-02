Enlace móvil: no te quedes nunca sin Internet en tu PC con este ajuste

Gracias a aplicaciones como enlace móvil podemos interactuar con varios dispositivos, aunque estos no tengan el mismo sistema. De manera que podemos intercambiar y compartir archivos, e incluso ejecutar aplicaciones de Android en nuestro PC. Ahora además no te quedarás sin conexión en tu PC cuando no tengas conexión Wifi, te contamos cómo.

Comparte la conexión de tu móvil con el PC a través de enlace móvil

A través de la herramienta de Windows, podemos acceder y controlar nuestro teléfono móvil sin necesidad siquiera de tenerlo en la mano o tocar su pantalla. Además de compartir archivos o ejecutar app. Podemos usarlo para mantener nuestro PC conectado a Internet cuando no tenemos acceso a una red Wifi. Mantener conectados los equipos es una necesidad de muchos usuarios, siempre tenemos acceso a redes wifi, por lo que necesitamos otras formas de conectarnos, por ejemplo, a través de los datos móviles de nuestro teléfono móvil, aunque para ello, tenemos que compartir la conexión y conectar al dispositivo previamente.

Tu portáil siempre conectado a Internet | TecnoXplora

Una forma mucho más sencilla de mantener conectado el PC a internet es a través de enlace móvil. De manera que configurando una única vez tendremos acceso de forma automática cada vez que no dispongamos de conexión Wifi. Para ello debemos crear una zona de cobertura inalámbrica, en las funciones de punto de acceso recaerá sobre nuestro teléfono móvil. Para que la comunicación sea constante y fluida, ambos dispositivos tienen que estar conectados por Bluetooth.

De manera que, una vez agregado nuestro móvil como zona de cobertura inalámbrica, este aparecerá como una conexión Wifi más en el menú Wifi del equipo. Aunque debemos tener en cuenta que si no tenemos una tarifa de datos contratada, esto puede incurrir en cargos por gasto de datos móviles. Si has actualizado recientemente la app, puede que te aparezca una alerta desde la cual puedes configurar esta opción, si no tendrás que dirigirte en los ajustes de la herramienta, pulsando sobre la rueda dentada y siguiendo los siguientes pasos.

En el listado de la izquierda selecciona “ características ”

” Desliza el menú hacia abajo, hasta encontrar el apartado “configuración adicional”

Donde, además de otras opciones, encontramos la opción “zona de cobertura inalámbrica”

Pulsa sobre el botón rojo “enviar notificación” para comenzar

para comenzar Seguimos los pasos para emparejar por bluetooth ambos dispositivos.

A continuación, desde el teléfono móvil debemos “ permitir ”, para conectar nuestro PC al móvil.

”, para conectar nuestro PC al móvil. Una vez aceptamos, volvemos de nuevo al PC, para completar el procedimiento pulsando de nuevo el botón rojo “wifi abierta”

Momento a partir del cual en el menú Wifi, de la barra de tareas, podemos ver habilitada la zona de cobertura inalámbrica.

podemos ver habilitada la zona de cobertura inalámbrica. De manera que podemos activarla y desactivarla según sea necesario.

De esta forma nuestro PC Navega y tendrá acceso a Internet a través del teléfono.

A diferencia de cuando compartimos la conexión desde nuestro teléfono, no necesitamos introducir la contraseña como cuando lo hacemos creando un punto de acceso Wifi. Aunque sigue siendo una forma totalmente segura, y solo se puede conectar a través de este método nuestro ordenador.