Disfruta de las nuevas funciones de seguridad de Android 12 en cualquier móvil

Android 12 es el nuevo sistema operativo de Google, que ahora mismo se encuentra en plena fase de desarrollo, hasta que culmine con el lanzamiento de la versión estable durante este verano. Mientras vamos conociendo gracias a su beta diferentes características de las que destacan sin duda las nuevas funciones de seguridad, que van a hacer mucho más seguro el uso de nuestro teléfono Android. La buena noticia es que no va a haber que esperar a la nueva versión del sistema para disfrutarlas, sino que será posible contar con ellas gracias a una app que nos ofrece precisamente estas en cualquier móvil, no solo con Android 12.

Las mismas opciones de Android 12 en tu móvil

Esta app se llama Privacy Dashboard, y ha sido diseñada específicamente para ofrecernos las mismas opciones de Android 12 en materia de seguridad en cualquier móvil que cuente con otra versión diferente de Android. Esta la podemos descargar desde la Play Store de Google, como cualquier otra app y ejecutarla para poder contar con un perfil de seguridad adecuado a nuestros gustos. Como se puede ver en las imágenes, la aplicación es básicamente un clon de todo lo que nos ofrece Google en sus nuevos ajustes de seguridad de Android 12.

Privacy Dashboard | Rushikesh Kamewar

El diseño visual es muy similar, y nos recuerda a los códigos de diseño que utiliza normalmente Google para diseñar sus diferentes apps. Pero lo importante es todo lo que podemos hacer con ella, que es mucho en términos de seguridad. Por poner un ejemplo, con esta app podemos evitar que alguien pueda acceder a nuestra cámara de fotos o micrófono sin nuestro permiso. De tal manera que cortamos de raíz cualquier amenaza externa que se pueda hacer con el control de aspectos sensibles de nuestro teléfono móvil. Lógicamente antes de poder utilizar la app tendremos que dar permisos a esta aplicación para que pueda tomar el control de algunos aspectos clave del teléfono.

De hecho podremos saber en tiempo real si la cámara o el micrófono están siendo por utilizados alguna app en concreto, de tal manera que contaremos con una de las características más esperadas de este Android 12. Las opciones que nos ofrece esta app para controlar la seguridad de nuestro móvil son muy variadas. Y es que las seguridad se ha convertido en una prioridad para los desarrolladores de software, y sobre todo para las principales editoras, como Google o Apple, que están introduciendo en sus sistemas operativos multitud de funciones ideadas precisamente para tener un control férreo de lo que se hace con nuestro móvil por parte de terceros.

Y es que hasta hace pocos años no existían tan siquiera los permisos dentro de los teléfonos móviles Android o iOS, de tal manera que cualquier app de terceros podía utilizarlos sin nuestro conocimiento. Algo que ya no te ocurrirá en ninguno de los casos con esta app que reproduce a la perfección toda la atmósfera de seguridad de Android 12 incluso antes de que llegue a todos. Puede ser una gran opción hasta que actualicemos a Android 12, o permanente si no vamos a contar con este sistema.