Descubre qué animal eres según la calidad de tu sueño

A través de dispositivos como pulseras de activar o relojes inteligentes además de controlar nuestras constantes vitales podemos analizar cómo ha sido nuestro sueño. Esto ayuda a mejorar nuestra salud e incluso a nuestros hábitos de vida. Y ahora además podemos conocer con qué tipo de animal nos identificamos a partir de nuestros hábitos de sueño.

Conoce qué animal eres con Samsung Health

Los usuarios de relojes inteligentes Samsung además de obtener un registro de las horas de sueño con la duración de sus fases y la calidad del mismo, también pueden conocer con qué animal se asemejan con sus hábitos de sueño. Desde la app Samsung Health accedemos a todos los datos registrados por el Samsung Galaxy Watch, desde los relativos a la actividad física, las constantes vitales y como no, el suelo. Para descubrir qué animal somos, solo tenemos que pulsar sobre este apartado y seguir los pasos:

En esta sección, hemos recogido todos los datos registrados durante los periodos de sueño, el tiempo que hemos estado dormidos, la calidad del sueño, un análisis de los ciclos del sueño, la recuperación mental y física, entre otras muchas cosas. Deslizando la pantalla hacia abajo descubrimos una nueva función “descubre tu animal de sueño”

Al pulsar sobre este apartado, accedemos a una encuesta con una serie de preguntas sobre nuestros hábitos de vida y sueño . Tras completar las preguntas sabremos cual es nuestro animal. Los animales están organizados por categorías, dónde tenemos:

El nivel uno en el que solo se encuadra el tiburón.

Nivel dos que incluye Caimán, Erizo y ciervo.

Nivel tres en que se encuadran topo, morsa y pingüino.

Nivel cuatro, donde encontramos al león

Tras el análisis de nuestros hábitos y los registros de nuestros dispositivos, la app determinará cuál es nuestro animal. Podremos conocer un poco más sobre el animal y el por qué nos ha encuadrado en esta categoría. A partir de los resultados se elabora un programa de entrenamiento con el que podremos mejorar la calidad de nuestro sueño.

De manera que podemos acceder cuando queramos al entrenamiento del sueño, siguiendo los consejos podemos crear hábitos más saludables y mejorar la eficacia. Estos son de carácter personalizado en función de nuestra clasificación.

En el entrenamiento diario, encontramos secciones con consejos prácticos y videos con los que aprender a gestionar las horas de sueño, crear rutinas o a relajarnos para poder descansar mejor.

Una vez completado el entrenamiento podemos comprobar los resultados comparando los datos registrados antes de comenzar el reto y una vez concluido el mismo. De manera que si lo hemos seguido de forma correcta veremos cómo ha mejorado la calidad de nuestro sueño. Aunque no le demos la suficiente importancia al sueño y el descanso, estos aspectos son vitales para tener una vida saludable y un mayor rendimiento, ya no solo físico sino mental. También estos aspectos influyen negativamente sobre nuestra salud y pueden ser tanto el origen como la consecuencia de otras enfermedades, por lo que no está de más vigilarlo y si fuera necesario consultar con un profesional.