Cómo usar SearchGPT, la alternativa a Google de OpenAI

A finales del pasado mes de julio OpenAI anunció la llegada de SearchGPT. Un buscador que utilizará todo el potencial de ChatGPT y que quiere posicionarse como una alternativa a Google y otros servicios. Pues traemos buenas noticias, porque ya puedes probar SearchGPT en España.

Hasta ahora estaba limitado a unos pocos usuarios beta. Pero para celebrar la llegada de Halloween, los chicos de OpenAI acaban de liberar la versión final de SearchGPT, una alternativa a Google que pinta realmente bien.

SearchGPT ya está disponible en ChatGPT, ofreciendo una mejora sustancial en la búsqueda de información en tiempo real desde internet. Diseñado por OpenAI, este modelo permite obtener respuestas precisas y actualizadas con enlaces a fuentes relevantes, vamos, que es un motor de búsqueda como Google, DuckDuckGo y otros.

¿Quiénes pueden utilizar SearchGPT?

Ya te hemos dicho que el buscador de OpenAI ha llegado a España, pero actualmente SearchGPT está disponible para los usuarios de ChatGPT Plus y Team, además de los inscritos en la lista de espera de SearchGPT que hayan entrado en el programa beta.

¿No paga por utilizar este servicio? No te preocupes, ya que muy pronto llegará a todos los usuarios, tal y como ha explicado OpenAI en un comunicado de prensa. Sin duda, un duro golpe a la línea de flotación de Google.

Y es que SearchGPT apunta maneras. En lugar de realizar varias búsquedas en diferentes sitios, vas a poder formular preguntas en un lenguaje natural y recibir respuestas contextuales y detalladas de manera inmediata.

Para determinadas tareas yo ya estaba utilizando ChatGPT en vez de Google. Dudas generales o información que no cambie mucho en el tiempo es más cómoda leerla en el chatbot de OpenAI que encontrar el enlace adecuado.

Así que, ahora que llega SearchGPT, si tienes una suscripción Premium no dudes en probar este servicio.

Cómo utilizar SearchGPT en ChatGPT

Ten en cuenta que la función de búsqueda está disponible tanto en la versión de escritorio como en la móvil, por lo que no tendrás problema. Eso sí, recuerda que has de tener una cuenta ChatGPT Plus o Team