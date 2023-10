Cómo saber qué APK descargar en tu móvil Android

La forma más común de descargar aplicaciones es a través de las tiendas de aplicaciones. Aunque no siempre encontramos lo que necesitamos, en ese caso tendremos que hacer uso de un repositorio o APK. Pero no todos son válidos para todos los móviles. Vamos a tratar de explicar cómo saber qué necesitamos para nuestros dispositivos.

Cómo saber que APK debemos descargar en nuestros móviles

Son muchos los fabricantes, los sistemas y los móviles en el mercado, cada uno con sus especificaciones y sus características, es por ello que a la hora de descargar las aplicaciones debemos estar seguros que son compatibles con nuestro dispositivo. Debemos tener en cuenta tres importantes aspectos, La versión de Android de nuestro dispositivo, la arquitectura del dispositivo y como no, la densidad de píxeles de la pantalla.

Un móvil Android | Foto de Ainur Iman en Unsplash

Aunque nos parezca que una aplicación es igual en un móvil que en otro, lo cierto es que no lo son, desde las tiendas de aplicaciones, solo accedemos aquellas versiones compatibles con nuestros dispositivos, por lo que no hay duda. La cosa cambia cuando queremos descargarlas de repositorios ajenos a estas. Para estar seguro de que APK descargar debemos seguir los siguientes pasos. En primer lugar, saber que versión de Android tiene nuestro móvil y partiendo de ahí si está dentro de los requisitos mínimos para que estas funciones. Esta información la encontramos en “acerca del dispositivo” en los ajustes de Android.

Lo segundo que debemos tener en cuenta es la arquitectura del dispositivo, un dato que no es an fácil de conseguir, lo más sencillo es recurrir a aplicaciones como Droid Hardware Info para conseguir el dato. Se trata de averiguar el ARM, dependiendo de la antigüedad de nuestro móvil esta será ARM para los más antiguos y ARM64 para los más modernos. Del mismo modo debemos prestar atención a las variantes de las mismas, pues tendremos ARMV5 para los más antiguos, ARM32 y ARM64. Es importante tener en cuenta estos datos ya que si nos equivocamos no nos funcionará.

Por último, debemos tener en cuenta las características de nuestra pantalla, ya que puede que existan diferentes versiones compatibles dependiendo del DPI de nuestras pantallas. Para calcular este dato dividiremos la resolución (puntos por pulgada) entre el tamaño de la misma. Algo que podemos consultar de forma más rápida en las especificaciones del fabricante. Podemos identificar más fácilmente este parámetro en los APK ya que en muchos de ellos se incluyen sus siglas de identificación, tales como mdpi para densidades de menos de 160dpi, hdpi para densidades de 240dpi, Xhdpi para 320dpi, xxhdpi en torno a los 480dpi, xxxhpdi para 640dpi y nodpi para aquellos en los que no se especifica este criterio.

Aun así, puede que no funcione la versión que hemos descargado esto puede deberse a varios motivos desde que este corrupto o incompleto el archivo, que no esté disponible para los modelos de algunos países o sean necesarios otros paquetes y complementos con los completar la instalación. Cualquiera que sea el caso debemos fijarnos en estos detalles para descargar la versión correcta.