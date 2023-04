Cómo regalar apps a otra persona desde tu iPhone

Los regalos digitales son una buena alternativa cuando no tenemos tiempo para salir a comprar. Además de dinero virtual para gastar en plataformas de comercio online, podemos regalar aplicaciones desde nuestro iPhone.

Regala aplicaciones desde tu iPhone

La forma de relacionarnos ha cambiado con las nuevas tecnologías, algo que también podemos aplicar al tema de los regalos. Ya no hace falta que sea físico para hacer feliz a la persona que lo recibe. Además de esto contribuimos a la no generación de residuos ya que evitamos el empaquetado y el embalaje de los mismos. Una muy buena opción es regalar estas cosas intangibles que las disfrutará del mismo modo el homenajeado. Otras de las ventajas es que no tenemos que esperar a estar con esa persona para entregarlo. Aunque puede que este método sea impersonal puede ser la solución para salvar las distancias.

Regalando Apps | TecnoXplora

Una de las compañías que nos permite regalar aplicaciones es Apple a través de la tienda de aplicaciones a la que accederemos desde sus dispositivos, podremos obsequiar a alguien con cualquier app de su catálogo. Para ellos debemos seguir los siguientes pasos:

El primer paso es abrir la Apple Store en nuestro IPhone.

en nuestro IPhone. Utiliza el buscador para localizar la app en cuestión.

en cuestión. Junto al precio de la app tenemos el botón compartir. Pulsa sobre este para comenzar el proceso.

Pulsa sobre este para comenzar el proceso. Al igual que sucede en otras ocasiones aparecen los iconos de los métodos más habituales para compartir. En esta ocasión no haremos uso de estos.

En la parte inferior del menú emergente, aparece la opción “regalar App”

Toca sobre este, para desplegar una nueva ventana.

Desde aquí introduce la dirección de correo electrónico de la persona que va a recibir el presente.

de la persona que va a recibir el presente. Puedes dejar un mensaje personalizado que acompañe el regalo.

que acompañe el regalo. Y seleccionar el cuándo quieres que se envíe en regalo. Puedes elegir hoy, para enviarlo inmediatamente después de pulsar el botón siguiente.

O bien elegir una fecha en el calendario que aparece al pulsar sobre “ hoy ”

” Una vez tenemos todo listo pulsa sobre siguiente para completar el envío.

El agraciado recibirá un mail desde el cual podrá canjear su regalo .

. Si la persona a la que enviaste el regalo no puede canjearlo, probablemente tengas que enviarlo de nuevo, esto puedes hacerlos desde los ajustes de tu teléfono.

A continuación , entra en tu ID de usuario y selecciona “Pago y envío” , después de confirmar la contraseña, pulsa sobre Regalos.

de usuario y selecciona , después de confirmar la contraseña, pulsa sobre Regalos. Selecciona de la lista el regalo y confirma la dirección de envío , por último, pulsa reenviarlo nuevo.

, por último, pulsa reenviarlo nuevo. Si no aparece la opción de reenviar es porque ya ha sido canjeado previamente.

Desde la Apple Store también puedes regalar otros productos como música, libros o vídeos. Así como tarjetas regalo precargadas con un importe. Para que podamos realizar la operación satisfactoriamente es necesario que tengamos habilitado un método de pago válido en nuestra cuenta. Podemos compartir cualquier app de las disponibles, aunque la opción de regalar solo aparece en las de pago como es obvio, ya que el importe de las mismas se descontará del saldo de nuestra cuenta o se cargada el pago al método de pago elegido por nosotros.