Cómo limitar el tiempo que pasas en Instagram con esta herramienta

Gestionar el uso de las redes sociales es el algo en lo que debemos máxima atención, sobre todo cuando se tiene hijos. No hablamos sólo de los contenidos que ven y comparten con el resto, también debemos ser conscientes del tiempo que pasan inmersos en ellas. A continuación, te contamos la nueva función de Instagram que nos ayuda a desconectar.

Take a Break, tómate un descanso de Instagram

El contenido en Instagram es inabarcable, sus millones de usuarios en todo el mundo se encargan de que esta se haya convertido en una fuente inagotable de información, por lo que pasar horas y horas sin aburrirnos viendo historias, reels o fotos es algo de lo más habitual, incluso llegar a perder la noción del tiempo. Y esta nueva función nace de la necesidad de desconectar y tomar un descanso.

Configurando las opciones de desconexión en Instagram | TecnoXplora

Aunque pueda parecer lo contario, el sobrestímelo y la sobrexposición a la información a la larga tener el efecto contrario al perseguido y puede terminar considerándose una adicción creándonos la necesidad de seguir conectado. Pero para combatir este tipo de problemas algunas redes sociales como Instagram han tomado consciencia sobre este tema incluyendo nuevas funciones que ayudan a reflexionar y reiniciar.

Unas medidas dirigidas principalmente a al público adolescente y un apoyo a los padres, les involucrarse en la experiencia de sus hijos en Instagram, además de ser conscientes del tiempo que pasan sus hijos en la red social o incluso establecer límites de tiempo. Son varias las acciones que podemos llevar a cabo a partir de ahora, para tomarnos un descanso de Instagram. Hacerlo en muy sencillo, desde la propia aplicación tan sólo tenemos que pulsar en el perfil, en la esquina inferior de la pantalla y seguir las siguientes indicaciones:

Accederemos a la configuración pulsando sobre el menú hamburguesa en la esquina superior derecha junto a nuestro nombre de usuario.

A continuación, elige “tu actividad” para acceder a un nuevo menú.

para acceder a un nuevo menú. Aquí tienes la información sobre todo lo ha has hecho en la red social desde el contenido que has compartido , La interacciones con otros usuarios a través de comentarios o me gustas, el historial de lo que has visito o las búsquedas frecuentes, entre otras, entre la que destaca las nuevas funciones de las que te vamos a hablar que se encuentran dentro del apartado tiempo transcurrido.

, La a través de comentarios o me gustas, el de lo que has visito o las búsquedas frecuentes, entre otras, entre la que destaca las nuevas funciones de las que te vamos a hablar que se encuentran dentro del apartado En este nuevo menú podemos ver la media de tiempo diario que hemos pasado en la red social, además de las siguientes opciones:

además de las siguientes opciones: Programar recordatorios para hacer pausas , una vez trascurrido el tiempo que hemos programado nos saltará un aviso con el recordatorio.

, una vez trascurrido el tiempo que hemos programado nos saltará un aviso con el recordatorio. Establecer un límite de tiempo de uso diario tras el cual debemos cerrar la aplicación, Incluso podemos consultar el tiempo que consumido y el tiempo restante.

Desactivar las notificaciones de la aplicación para poder concentrarnos en lo que estemos haciendo sin distracciones. De este modo no sentiremos la necesidad de consultar las novedades que es las notificaciones de estás quedarán silenciadas. En este apartado tenemos una gran variedad de opciones personalizadas, Podemos elegir entre desactivar parte de ellas o automáticamente silenciarlas todas. Unas novedades muy aplaudidas por la comunidad de Instagram con las cuales se toma consciencia del uso de la red no sólo por nuestra parte, sino mucho más importante, el uso que hacer los adolescentes de esta, pudiendo así protegerlos no sólo de contenidos inadecuados sino también de un mal y la sobreexposición.