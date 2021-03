Cómo limitar el acceso de las aplicaciones al 4G de tu Apple Watch

Tener datos móviles en el Apple Watch no es una mala idea ya que nos permite disfrutar de largos momentos de desconexión con el móvil, dejando únicamente como posibilidad de contacto las llamadas de teléfono. De esta manera, es posible salir a la calle, hacer deporte y pasear sin llevar en el bolsillo un dispositivo que, queramos o no, nos ha tiranizado en los últimos años y obligado a andar pendientes de mirar las redes sociales, WhatsApp o lo que sea cada pocos minutos.

Ahora bien, esa ventaja de olvidar el iPhone en casa puede traernos alguna que otra sorpresa si le dejamos al reloj que gestione él qué apps son las que van a granjearse el acceso al 4G, porque podría darse el caso de que esté permanentemente transfiriendo datos y restándonos megas que más tarde podríamos necesitar cuando llevamos el smartphone por la calle. Así que toca recortar esos permisos de acceso inalámbricos ilimitados.

Vamos a elegir qué aplicaciones pueden conectarse al 4G

La forma de hacerlo es bien sencilla ya que solo tendremos que ir al iPhone y, en la aplicación "Watch", buscar el apartado de los "Datos móviles". Lo primero que veréis será el nombre del operador que tenéis activo dentro del reloj y, justo debajo, toda una lista con las aplicaciones que actualmente tienen acceso a esos datos.

Si nunca antes habéis accedido a esta información seguro que os sorprende, en primer lugar, la cantidad de aplicaciones que tenéis activas y, en después, que todas tienen la mala costumbre de requerir acceso a ese 4G. Así que vamos desactivando el switch que veréis a la derecha en función de vuestras necesidades. Obviamente el teléfono es recomendable dejarlo, así como algunos servicios vinculados a la actividad, la ubicación, etc.

Acceso a los datos móviles de las 'apps' en el Apple Watch. | Tecnoxplora

Dentro de este listado están las apps de "Buscar", tanto personas como dispositivos, que son esenciales para localizar a alguien si surge cualquier emergencia. Máxime cuando no llevamos el iPhone encima que es del que, habitualmente, consume los datos cuando están emparejados y cerca. O mejor dicho, es justo al revés, como el teléfono requiere a la conexión de datos una actualización constante de sus principales servicios, es el reloj el que se beneficia gracias a la conexión bluetooth.

Recordad que, por defecto, todas las aplicaciones del Apple Watch que necesiten de conexión a los datos móviles aparecerán como activadas por lo que, en el momento de instalar desde la tienda alguna nueva, es aconsejable visitar este menú para limitarla, si es que consideráis que no es de las prioritarias para mantener la última información actualizada al minuto. De todas formas, si por cualquier razón es necesario revertir alguna de las apps a las que habéis negado el acceso a los datos, y no contáis con el iPhone a mano, tendréis que esperar a volver a casa ya que el Apple watch no dispone de este mismo menú. Una carencia que desde Apple tendrían que buscar mejorar en próximas actualizaciones de watchOS.