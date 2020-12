Cómo evitar que Google Drive consuma datos de tu tarifa móvil

Sin duda este es uno de los servicios más populares de Google, de hecho lo utilizamos a diario en muchas ocasiones, sobre todo si haces una copia de seguridad de tus datos en WhatsApp. Fuera de esta app de mensajería, la realidad es que la aplicación nos sirve como unidad de almacenamiento en la nube, donde guardar todo tipo de archivos, de diferentes formatos y de cualquier tamaño. Si eso es lo que te preocupa, el gran tamaño de algunos archivos que podamos subir desde el móvil a Drive, o descargarlo, te contamos cómo se puede limitar el consumo de datos de una tarifa móvil cuando utilizamos la app.

¿Cómo se puede evitar este consumo de datos?

Esto es algo habitual en la mayoría de apps y servicios relacionados con un gran consumo de datos. En apps como Drive lo normal es que no copiemos archivos muy grandes, pero puede ocurrir que en un momento dado descarguemos, o subamos, archivos de un gran tamaño, como un vídeo por ejemplo. En esos casos lo mejor es tener activada la función que os traemos hoy, y que limita el consumo de datos móviles, priorizando siempre las conexiones Wifi que pueda detectar y a las que se pueda conectar nuestro teléfono móvil. Pues bien, para ello lo que necesitamos es activar la función que utiliza en exclusiva las redes Wifi para mover los datos a nuestra unidad, vayan en la dirección que vayan, porque siempre van a suponer un gasto de datos.

Google Drive | Tecnoxplora

Para ello debemos hacer lo siguiente en la app de Google Drive:

Abre Google Drive en tu móvil

Pulsa sobre las tres rayas horizontales

Selecciona los “Ajustes” de Google Drive

Muévete a la sección “Uso de datos”

Activa “Transferir solo por Wifi”

De esta manera cada vez que haya que copiar algún tipo de contenido a nuestra cuenta de Google Drive, o cuando queremos descargar algo, si no tenemos una conexión activa a una red Wifi, esa transferencia de datos no se va a producir. Se esperará por tanto a que nos conectemos a una red Wifi para que la transferencia de los archivos se active de forma automática. Por tanto cuando movamos archivos con una conexión de datos móviles activa, este proceso se detendrá, y no se reanudará hasta que estemos conectado a una red Wifi. De este modo cortamos de raíz cualquier riesgo de descarga de archivos grandes sin darnos cuenta, algo que puede pasar perfectamente, y que de hecho suele pasar bastante.

Así que os recomendamos tener siempre activa esta función en Google Drive, ya que nos garantizará al 100% que no incurramos en gastos de datos indeseados, que en algunos casos puedan mermar nuestro bono hasta el punto de acabar con él en algunos casos. Esta función solo deberías desactivarla en caso de que necesites copiar si o si un archivo a Google Drive desde un lugar donde no tengas a mano una conexión Wifi activa. Así que si no lo has hecho, no te olvides de activarlo, lo agradecerá tu bono de datos.