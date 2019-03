Cómo escribir mucho más rápido en WhatsApp desde tu iPhone

Has escrito tres palabras y te das cuenta de que no era eso lo que querías decir. No te preocupes. Agita una vez tu iPhone y, como por arte de magia, las palabras desaparecerán.

Otro truco consiste en utilizar abreviaturas como las conocidas pq, mvl o asiq. El teclado de tu iPhone las reconocerá automáticamente y las transformará en la palabra completa.

Sin embargo, lo mejor es que puedes acortar cualquier palabra. Para ello, vamos a Ajustes, pinchamos en General, accedemos a Teclado, seleccionamos Funciones rápidas, creamos una y escribimos la palabra o frase completa que queremos acortar. Y en Función rápida, la abreviación que emplearemos.

Y para aquellos que les da pereza grabar notas de voz cuando quieren gritarle al interlocutor, el teclado del iPhone deja escribir mensajes en mayúsculas. Basta con hacer doble clic en la flecha para ver transformadas las letras.

No hay que olvidarse tampoco de los emojis, escondidos en la bola del mundo, en la parte izquierda de la barra de espacio. Porque siempre una cara vale más que mil palabras. Ahora sí que sí. Con estos trucos, nadie podrá quitarte el título al amigo que más rápido escribe por WhatsApp.