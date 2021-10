Cómo elegir dónde se guardan las descargas en tu iPhone

Habitualmente cuando descargamos un archivo en nuestro iPhone podemos encontrarlo en la carpeta Descargas, pero algo que no saben muchos usuarios de iPhone es donde está alojada dicha carpeta y por qué debemos cambiarla de ubicación. A continuación, te contamos por qué y cómo cambiar la ubicación de la carpeta descargas.

Cómo cambiar la ubicación de las descargas en iOS

Si abrimos la aplicación descargas podemos comprobar donde se almacenan los archivos y el espacio de almacenamiento restante. Podemos ver que las descargas se guardan directamente en nuestra cuenta de iCloud Drive. De esta manera sin darnos cuenta llenaremos nuestro espacio de almacenamiento, y más si estamos disfrutando del plan de almacenamiento gratuito en el que sólo disponemos de 5GB. Por lo que si no quieres llenar tu nube con estos archivos sólo tienes que cambiar a Mi iPhone, donde probablemente disfrutes de más espacio libre. Para ello, entra en ajustes y sigue los siguientes pasos:

Cambiando la ruta predeterminada de las descargas | TecnoXplora

Una vez hemos abierto la configuración de nuestro teléfono a través de ajustes , busca el icono de navegador.

, busca el icono de navegador. Tras acceder a la configuración de “ Safari ” desplázate por el menú hasta encontrar “ descargas ”.

” desplázate por el menú hasta encontrar “ ”. Cómo hemos podido comprobar con anterioridad, podemos ver cómo de forma predeterminada aparece “iCloud Drive” .

. Para cambiarlo, despliega las opciones tocando sobre descargas.

Al hacerlo podemos ver las opciones disponibles. Pulsa un “mi iPhone” para cambiar la ruta.

para cambiar la ruta. Pulsando sobre “ otro ”, en la parte superior encontramos el icono de nueva carpeta si queremos crear una carpeta personalizada.

”, en la parte superior encontramos el icono de nueva carpeta si queremos crear una carpeta personalizada. De esta forma todos los archivos que descarguemos desde se guardarán automáticamente en la memoria interna de propio teléfono liberando espacio en nuestro almacenamiento en la nube.

En el caso de las descargas desde otras aplicaciones, ocurre algo completamente distinto. No podemos elegir dónde queremos almacenarlos, de forma predeterminada y dependiendo de la naturaleza de estos se guardan en distintos lugares. En el caso de fotos y vídeos de WhatsApp se descargan en una carpeta predeterminada con el nombre de la aplicación de mensajería dentro de Fotos. En el caso de otro tipo de archivos y los audios, no podemos acceder directamente a estos, ya que no tenemos visible ni accesible su ubicación, si quieres almacenar cualquiera de estos archivos en un lugar determinado. La única manera de hacerlos es abrir dicho archivo en una aplicación especializada y guardarlo a través de esta. Como es el caso de los archivos PDF recibidos por WhatsApp, tras abrirlos con Adobe Reader, podremos guardarlos a través de esta y posteriormente acceder a ellos a través de Archivos.

Archivos es una aplicación en la qué como su nombre indica podemos guardar todo tipo de archivos, desde aquí tenemos acceso rápido y sencillo no sólo al contenido almacenado físicamente en nuestro teléfono, sino que también podemos acceder a todo lo guardado en iCloud Drive. Y en otras aplicaciones como pueden ser Dropbox o Google Drive. Para ello tan sólo debemos configurar nuestra cuenta de usuario de dichas aplicaciones para acceder a los contenidos. De esta manera en una simple visita a la aplicación podemos buscar un documento fácilmente sin tener que abrir y buscar en el resto de aplicaciones.