Las notas y los recordatorios han sido siempre de las tareas más básicas que hemos podido hacer con todo tipo de dispositivos. Incluso los móviles más primigenios han permitido crear notas, recordatorios asociados alarmas. Normalmente hemos añadido recordatorios con un simple texto para hacer una determinada tarea. Pero muchos queremos ir más allá, y disponer de recordatorios que no solo nos recuerden que debemos hacer algo en un determinado momento, sino que también lo hagan porque hemos llegado a un determinado lugar. Algo que podemos hacer de diferentes formas, aunque casi siempre con la ayuda de nuestro móvil.

Así puedes recordar cosas según el lugar en el que te encuentres

Desde luego es una de las herramientas más efectivas para recordar cosas, porque al basarla en la ubicación podemos hacer esas cosas que tenemos pendientes. Normalmente, un recordatorio podría decirnos que cuando vayamos al supermercado tenemos que comprar mermelada. Pero es muy posible que cuando lleguemos al supermercado compremos de todo y no nos acordemos de la mermelada. Lo mejor de este tipo de recordatorios es que los conoceremos justo en el momento en el que lleguemos al supermercado.

Seleccionando un lugar | Tecnoxplora

Hasta que el móvil no detecte que hemos llegado al supermercado, no nos avisará. Por tanto es un recordatorio mucho más útil que los habituales, porque se adapta a nosotros y a nuestros movimientos. Hay diferentes maneras de hacerlo, pero sin duda las mejores tienen que ver con Google cuando se trata de Android o incluso en los iPhone, gracias a Google Keep, que también está disponible en iTunes. Pues bien, para ello cuando creamos una nota en Google Keep, tenemos varios iconos en la parte superior. De los tres que hay en la esquina superior derecha, el símbolo de la campana, el que se encuentra en el centro es el que nos interesa.

Porque en este punto la nota se convertirá en un recordatorio, y podremos elegir que se base en una hora o bien en un lugar. Por supuesto debemos pulsar sobre “Lugar” para generar el recordatorio basado en ubicación. De esta manera, solo tendremos que añadir el texto del recordatorio, para que Google Keep nos muestre ese texto que hemos elegido cuando detecte que hemos llegado a ese lugar, de esa manera no nos olvidaremos de lo importante en el lugar exacto.

Con la ayuda de Google Assistant

Tanto si tienes un móvil Android como un altavoz Google Home, vas a poder crear también recordatorios basados en la ubicación, para ello debemos ser naturales hablando con el asistente de Google, y decirle dónde necesitamos que nos recuerde hacer algo, por ejemplo podemos decir lo siguiente:

Hey Google, recuérdame que compre patatas cuando llegue al Supermercado

En ese momento tanto nuestro móvil Android como el altavoz Google Home, dependiendo del dispositivo que elijamos, nos confirmará que nos lo va a recordar al llegar al Supermercado más cercano que tengamos, en este caso a elegido automáticamente el que se encuentra a menos distancia. Pero si le especificamos uno, no tendrá problema en activar la ubicación para ese lugar.