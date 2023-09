Cómo convertir un PDF a Word desde Office en tu móvil

Los archivos PDF gozan de bastante popularidad entre los usuarios. Gracias a ellos compartir información sin que pueda ser modificada es posible, de ahí que sean el método utilizado por muchas empresas para sus comunicaciones. Aunque en algunas ocasiones necesitamos tener el texto que contienen editable o en otro formato. A continuación, te contamos cómo convertir tus archivos PDF en archivos de Word desde tu móvil

Convierte PDF a Word desde tu móvil

Si has recibido un archivo PDF y necesitas convertirlo en un documento de texto como Word, puedes hacerlos sencillamente desde tu móvil. En Internet, existen multitud de páginas web y servicios que nos ayudan con ese trámite. Si no tienes acceso a Internet o no te fías de la privacidad de estos sitios, puedes convertirlo desde tu móvil sin tener que compartir ni subir tus archivos a la red.

Convirtiendo en word un documento PDF | TecnoXplora

Algo que podemos hacer de una forma sencilla con la ayuda de Microsoft Office Office , siempre y cuando lo tengamos instalado en nuestro teléfono móvil y dispongamos además de la versión premium.

, siempre y cuando lo tengamos instalado en nuestro teléfono móvil y dispongamos además de la versión premium. Entra a la app, en el menú de la parte superior selecciona PDF.

De este modo tendremos acceso a todos los archivos disponibles con esta extensión.

Localiza el archivo quieras convertir. Junto al nombre de este, encontramos el icono de los puntos verticales.

Pulsa sobre este para desplegar un nuevo menú desde con nuevas opciones.

Entre las que se encuentra la que nos interesa en este momento que es “ convertir a Word”.

Podemos llevar a cabo el proceso sin necesidad de ni siquiera abrir el archivo.

Pulsa sobre este y espera el tiempo necesario para que se procese nuestra petición. Esto dependerá de la cantidad de información que contenga.

De modo que automáticamente se guardará en el formato elegido.

Del mismo modo también podemos utilizar la app para convertir nuestros documentos de texto en archivos PDF que no puedan ser editados de buenas a primeras

Para editar el archivo convertido en cuestión ahora debemos abrirlo en Word o en cualquier editor de texto compatible. Así podremos editar el texto según nuestras necesidades y guardar una copia. Ya que al convertir el archivo conservamos el original en PDF. Una vez terminada la podemos guardar tranquilamente el documento o volver a convertirlo en PDF o en cualquier otro formato disponible. Puede que al convertir el documento este pierda en parte el formato y encontremos texto descolocado o que nos haya cambiado las fuentes. Pero es un pequeño coste a pagar para tener la información en otro formato.

Este sistema nos proporciona sobre todo privacidad, ya que nuestro archivo no sale de nuestro dispositivo, de manera que evitamos que nadie tenga acceso a este. Aunque muchas de las plataformas dedicadas a este menester son totalmente seguras y no guardan copias de los documentos que convertimos. Lo mejor si tenemos documentos con información sensible es no acudir a estos servicios y hacer uso de procedimientos como el que te acabamos de contar para evitar la filtración de los mismos y una mayor seguridad.