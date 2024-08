Cómo añadir tus contactos favoritos a la pantalla de inicio de tu móvil Android

Aunque el uso que hacemos normalmente de los teléfonos inteligentes va más allá de hacer llamadas, no hemos perdido de vista su principal función, y sigue incluyendo en su sistema funciones que nos hacen mucho más fácil realizar llamadas. Sobre todo, a nuestros contactos habituales, si quieres tenerlos siempre a mano en la pantalla de inicio, puedes hacerlo, te contamos cómo.

Añadir contacto a la página de inicio

Esto es algo que desde hace tiempo podemos hacer gracias a los widgets, estos permiten añadir un icono con la foto de contacto desde el cual, con un simple toque, podemos iniciar la llamada. Pero si quieres tener un acceso directo a un determinado contacto, además de para realizar llamadas, enviar mensajes, puedes hacerlo fácilmente desde la propia aplicación del teléfono de Google siguiendo estos pasos:

Añadiendo contacto a la pantalla de inicio | TecnoXplora

En primer lugar, abre la app de teléfono en tu móvil y localiza el contacto que quieras añadir a la pantalla de inicio.

en tu móvil y localiza el contacto que quieras añadir a la pantalla de inicio. Pulsa sobre el contacto , para acceder a toda la información.

, para acceder a toda la información. En la esquina superior derecha de la ventana aparece el icono de los tres puntos.

Pulsa sobre este para desplegar el menú con las opciones.

Debemos seleccionar “añadir a pantalla de inicio”

Al hacerlo, de forma automática aparecerá un nuevo widget con el nombre y la foto del contacto.

Y a la izquierda de estos los botones de llamada y mensajes. De manera que podemos comunicarnos a través de cualquiera de estos métodos de una forma rápida y sencilla. Sin necesidad de abrir la aplicación del teléfono.

Este tipo de acceso directo es muy útil sobre todo para personas mayores o niños que no estén muy duchos en el uso de las nuevas tecnologías. Esto les facilita el contacto con las personas favoritas o para contactar con los servicios de emergencia. Aunque debemos recordar que nuestros teléfonos móviles disponen de sistemas de aviso a los servicios de emergencias, pero que no son muy intuitivos de usar, sobre todo para este tipo de personas, que además de no estar familiarizados con las nuevas tecnologías puede que tengan problemas de visión añadidos.

Tener siempre a mano las app y herramientas que más usamos y que son importantes para nosotros es muy sencillo, sobre todo en los teléfonos Android, que no ofrecen una amplia gama de ajustes con lo que conseguimos que el dispositivo se adapte a nuestras necesidades y no nosotros a ellos. Cabe recordar que la mayoría de fabricantes usan Android acompañado de una capa de personalización en sus dispositivos, porque la mayoría de ellos comparten funcionalidades y esta es una de ellas. Podemos incluir todos los contactos que nos permita nuestra pantalla repitiendo el proceso con otros contactos. Ya que podemos ajustar el tamaño para que nos entren más.

Muchos de nuestros dispositivos utilizan la app de teléfono de Google de forma predeterminada, si no es el caso siempre puedes instalarla y establecerla como predeterminada, descargándola desde la tienda de aplicaciones de Google en nuestros teléfonos Android.