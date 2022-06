Cómo acceder a todas tus contraseñas desde la pantalla de inicio de tu móvil

La seguridad es uno de los aspectos más a tener en cuenta a la hora de usar nuestros dispositivos y servicios online. Para protegerlos debemos crear contraseñas seguras, que por norma general son difícil de recordar ya sea por la complejidad, el número de caracteres que los componen o simplemente porque tenemos demasiadas de estas contraseñas. Los expertos en seguridad aconsejan crear distinta para cada necesidad. Para hacernos la vida más fácil temeremos a nuestra disposición tenemos los administradores de contraseñas como el de Google. Te contamos cómo tener tus contraseñas más a mano y de forma segura.

El administrador de contraseñas de Google en la pantalla de inicio

Algo muy recomendable es guardar las contraseñas en nuestros dispositivos, así cada vez que queremos acceder a servicios que requieren contraseña no tenemos la necesidad de introducir los datos. La primera vez que accedemos, introducimos todos nuestros datos y aceptamos cuando Google nos sugiere almacenar nuestra contraseña. De este modo esta se guarda de forma segura hasta el momento en que tengamos que hacer uso de esta. Hasta ahora el administrador de contraseñas era algo que sabíamos que existía ya está integrado tanto en Chrome como en Android, pero no era fácil de encontrar.

Añadiendo un acceso directo | TecnoXplora

Con la última actualización ahora es mucho más accesible ya que tenemos la opción de añadir un acceso directo a este en la pantalla de inicio de nuestro móvil. De esta forma podemos acceder al administrador y gestionar todas nuestras contraseñas fácilmente. Hacerlo es muy sencillo, tan sólo tenemos que acceder a los ajustes de nuestro teléfono móvil y seguir los siguientes pasos:

Una vez accedemos a ajustes y nos desplazamos hasta las opciones de Google .

y nos desplazamos hasta las opciones de . Una vez dentro de estos, pulsa sobre “ Autocompletar ”

” A continuación, toca sobre la rueda dentada en la esquina superior derecha de la pantalla para acceder a los ajustes de este menú.

en la esquina superior derecha de la pantalla para acceder a los ajustes de este menú. En el menú emergente, seleccionamos “ Contraseñas ”

” Una nueva ventana con nuevas opciones aparece la opción “añadir acceso directo a la pantalla de inicio”

De esta forma tendremos acceso a través del nuevo icono que ha aparecido en la pantalla principal de nuestro móvil.

que ha aparecido en la pantalla principal de nuestro móvil. Pulsando sobre este tendremos acceso rápido y podremos administrar todas nuestras contraseñas almacenadas en este servicio de Google

almacenadas en este servicio de Google Aunque por el momento esta opción no está disponible para todos los usuarios, esta opción sólo está disponible para aquellos usuarios que tengan la versión de Android 12.

Poder crear un acceso directo, no debemos confundirlo con una aplicación. Google no dispone de aplicación nativa para llevar a cabo estos menesteres. Ahora como hemos visto en una función encuadrada dentro de autocompletar y con esto sólo conseguimos un mejor y rápido acceso. Algo que sí que tenemos que tener muy en cuenta es que este no está protegido de biométricamente por lo que si alguien tiene acceso a la pantalla principal de nuestro móvil tendría acceso a este acceso directo y como consecuencia a nuestras contraseñas. Por lo que es recomendable moverlo a un lugar igual de accesible pero menos a la vista. Esperemos que esto sea un avance y con el tiempo desarrollen una aplicación nativa con la que gestionar de forma totalmente segura nuestras contraseñas.