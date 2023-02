Cerrar una aplicación que no responde en Windows 11 será más sencillo que nunca

Es habitual que deje de funcionar en Windows, y es algo ya asimilado por muchos de nosotros, que sabemos cómo se cierran estas aplicaciones que se han quedado bloqueadas sin funcionar. Para ello normalmente tenemos que acceder al gestor de procesos de Windows, al que normalmente accedemos pulsando la combinación de teclas de Control + Alt + Suprimir. Ahí es donde podemos buscar el proceso y cerrarlo. Pero ahora hemos conocido que Microsoft trabaja ya en una forma mucho más sencilla de hacer esto, gracias a un nuevo botón que es tan sencillo como útil.

Así podrá cerrar una aplicación rápidamente

Hablamos en futuro porque es una función que todavía no está disponible en el sistema, al menos para la mayoría de los usuarios. Pero es evidente que terminará llegando si o si, ya que hay usuarios que la han podido experimentar en versiones preliminares de Windows 11. Básicamente esta función, tal y como se ve en la imagen compartida actualmente, para cerrar un proceso solo tendremos que ir a la barra de tareas, y acceder al menú contextual de cada una de estas aplicaciones.

Actualmente cuando entramos en él tenemos la posibilidad de cerrar la ventana, lo que no cierra necesariamente la aplicación, sino que el proceso puede seguir en segundo plano. Ahora para hacerlo hay un nuevo botón llamado “cerrar tarea” que es lo que hacíamos hasta ahora en el gestor de tareas de Windows, donde accedíamos a la app y la cerrábamso de manera directa. Aquí nos ahorramos ese paso, y ahora es posible hacerlo desde este mismo menú, y con todas las apps que queramos. Por tanto, si se nos queda una aplicación congelada o bloqueada, ahora solo tendremos que acceder a este nuevo botón de la barra de tareas.

Quien ha compartido esta función en Twitter apunta a que esta característica está presente ya en la Build 25.300 y que actualmente está oculta. Por tanto quienes cuentan con versiones preliminares del sistema operativo no pueden utilizarla todavía, sino que más bien está en el código y no implementada. Algo habitual en este tipo de versiones. Desde luego es una función tan básica y necesaria que no entendemos cómo Microsoft ha tardado décadas en implementarla. Más que nada porque es algo que acerca también a personas menos experimentadas salir airosas de situaciones como las que se dan cuando una aplicación se bloquea por completo.

Y es que a veces el bloqueo de una aplicación puede llevar a que sea todo el sistema operativo el que se pare. Por eso siempre es de agradecer tener un botón del pánico que nos permita rieiniciar la tarea y probar si al hacerlo funciona bien de nuevo. De momento no sabemos cuándo llegará esta función a los propio beta testers, por lo que es aún más difícil saber cuándo hará su puesta de largo para todos los usuarios del sistema operativo. Pero no dudamos que todavía habrá que esperar algún mes que otro para disfrutar de esta nueva función, esperemos que no mucho.