Así de sencillo es cambiar el nombre de AirDrop en tu Mac

Apple dispone de un sistema de transferencia de archivos exclusivo para sus dispositivos. Este no es compatible con dispositivos con otros sistemas operativos. A través de este podemos compartir información con otros dispositivos del mismo fabricante de forma segura. Aunque a veces no es tan sencillo como parece. Ya que el nombre que asigna para nuestros dispositivos de forma automática no es fácil de identificar cuando estamos rodeados de un gran número de estos.

Cambie en nombre de su equipo en AirDrop

Lo que puede resultar muy sencillo, como es compartir de forma totalmente segura archivos entre nuestros dispositivos. Se puede convertir en un auténtico infierno cuando estamos rodeados de un gran número de usuarios. De forma automática la app asigna un nombre de usuario a los dispositivos. Para distinguirlo del resto el problema es que este es difícil de identificar, sobre todo cuando estamos rodeados de cierto número de dispositivos, por lo que lo más recomendable es darle un nombre personalizado.

Pestaña de MacOS | TecnoXplora

Este sistema que comparten tanto los dispositivos móviles como tabletas y los ordenadores de los de Cupertino, permite asignarle un nombre personalizado. En el caso de los MacOS debemos seguir estos pasos para cambiarlo.

Comenzaremos encendiendo nuestro ordenador y una vez operativo, pulsa en la manzana que se encuentra en la esquina superior izquierda en la barra de menú.

Al hacerlo se despliega una persiana en la que debemos seleccionar “configuración el sistema”

De manera que aparece una ventana flotante en la que encontramos una amplia selección de opciones, entre las que debemos seleccionar “ general ” que se encuentra en la parte izquierda del menú.

” que se encuentra en la parte izquierda del menú. Una vez lo hemos seleccionado, pulsa sobre “acerca de” en las opciones que aparecen en la parte derecha del menú. Donde encontramos el nombre de nuestro equipo.

en las opciones que aparecen en la parte derecha del menú. Donde encontramos el nombre de nuestro equipo. Pulsa sobre este para borrar y cambiar el nombre por el que nos parezca más oportuno.

Debemos tener en cuenta que, al hacerlo, la dirección de red local también lo hará. Por lo que, si tienes dispositivos conectados a través de esta dirección, tendrás que volver a configurarlos.

Ya estaremos listos para enviar cualquier archivo entre los dispositivos de forma rápida y segura. Aunque elegir bien el nombre de nuestros dispositivos es importante si queremos mantener nuestra privacidad. Sobre todo, de cara a hacer uso de este sistema de transmisión en lugares públicos en los que nos encontramos rodeados de un gran número de usuarios que pueden ver nuestros dispositivos a través de AirDrop.

Por lo que es importante si no queremos revelarles nuestra identidad. También es importante para preservar nuestra seguridad cuando nos encontramos en lugares públicos, no conectarnos a redes poco seguras o deshabilitar el bluetooth de nuestros dispositivos cuando este no sea necesario. De esta forma no podrán acceder a nuestros dispositivos y la información que estos contienen. Las conexiones inalámbricas pueden ser la puerta de entrada a nuestros dispositivos, estos aprovechan las vulnerabilidades del sistema e incluso nuestra propia colaboración para acceder de forma ilícita a nuestros dispositivos.