Así de sencillo es apagar el bluetooth de tu móvil con comandos de voz de Gemini

La integración del modelo de inteligencia artificial de Google en Android es una de las grandes novedades de las nuevas versiones de Android. Son muchas las cosas que podemos pedirle al que está llamado a ser el nuevo asistente de Google, entre ellas que nos ayuda a gestionar las funciones de nuestro móvil como activar o desactivar el Bluetooth, te contamos cómo.

Apaga o enciende el Bluetooth con la ayuda de Gemini

Hasta ahora, a través de comandos de voz como “ok Google” o con la ayuda de algún botón de nuestro móvil podíamos invocar al asistente de Google para que nos echara una mano con infinidad de acciones. Con la integración de Gemini, este ha quedado relegado a un segundo lugar y podemos hacer lo propio con Gemini. Además de ofrecernos su ayuda con cualquier tema que suscite nuestra curiosidad, también pedirle que gestione los ajustes de nuestro móvil como que encienda o apague el Bluetooth.

Apagando el Bluetooth con la ayuda de Gemini | TecnoXplora

Algo que podemos hacer de varias formas, bien podemos invocarlo pulsando el botón de encendido de nuestro móvil o el que tengamos asignado para este cometido o si hemos abierto Gemini Live, podemos darle la orden a través de un comando de voz. Esto activa la escucha activa y simplemente debemos pedirle “enciende o apaga, el Bluetooth” dependiendo de nuestras necesidades. De forma automática, además de ofrecernos en la pantalla, información relacionada con nuestra petición, realiza la acción que le hemos solicitado. Sin tener que buscar la opción ni desplegar ningún menú. Lo que facilita en gran medida la gestión de los recursos de nuestro teléfono móvil.

Gracias a esto, la comunicación con el asistente es mucho más fluida y natural, ya que al no tener que invocar a través de un comando, es mucho más contextual. Esta además ofrece la oportunidad de acceder de una forma mucho más directa a las funciones propias del sistema, Algo de lo que no disfrutaba el asistente anterior. Nos la opción de controlar el Bluetooth de esta forma, también podemos aplicarlo a otras funciones como subir o bajar el volumen, hacer lo propio con otras funciones como el Wifi, el brillo o incluso activar el modo no molestar, entre otras muchas opciones.

Con lo que obtenemos una mayor facilidad a la hora de configurar nuestro móvil e incluso una mayor velocidad de respuesta, siendo mucho más eficientes, y perdiendo el mínimo tiempo en las acciones cotidianas. Para que funciones correctamente, además de tener configurado como predeterminado Gemini como asistente, debemos otorgarle una serie de permisos para que pueda acceder a estas funciones. Debemos recordar que estos modelos están basados en modelos de aprendizaje automáticos como el lenguaje natural (NLP). Lo que supone que cuanto mayor uso hagamos de este mayor será su capacidad de ofrecernos su ayuda e incluso de repetir patrones de comportamiento. Aportando este tipo de información colaboramos al desarrollo del modelo con nuevas funcionalidades, las cuales serán capaces incluso en el futuro de predecir cuales son nuestra necesidades a partir del conocimiento de nuestros hábitos. Algo que aún está por llegar.