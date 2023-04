Así puedes navegar por Internet sin salir de tu reloj Samsung

Muchos de los relojes inteligentes del mercado utilizan el sistema operativo de Google Wear OS para funcionar. Este incluye muchas funciones, pero por ahora no permite navegar desde el reloj por Internet. Pero gracias Samsung, ahora es posible.

Samsung Internet, ¿Qué es y cómo instalarlo?

La única funcionalidad que hasta ahora le faltaba a los relojes inteligentes es la posibilidad de acceder y navegar a internet a través del navegador. Hasta ahora, esto no ha sido posible ya que el desarrollador del sistema operativo no ha tenido a bien de incluirlo. Algo que por otro lado se ha demostrado que es posible. Es por todos conocido que Wear OS es un sistema de código abierto, lo que ha permitido que los desarrolladores de Samsung hayan podido desarrollar una solución alternativa a este problema. Se trata de Samsung Internet, una app con la que podremos visitar las páginas web desde la pantalla de nuestro reloj. Aunque ha sido desarrollada por el fabricante coreano, está no es de uso exclusivo para otros fabricantes que utilicen como base para sus dispositivos el sistema operativo de Google. Está disponible para la descarga desde la tienda de aplicaciones de los de gran G.

Una vez descargado e instalado en los relojes tendremos acceso a las páginas web haciendo uso del teclado QWERTY que aparece en la pantalla táctil. Para hacernos mucho más fácil la navegación, de forma predeterminada tenemos acceso a algunas de las páginas más populares como los sitios web del propio fabricante, Google Search, YouTube entre otros. Además de los marcadores predefinidos, tenemos la opción de crear marcadores personalizados. Incluso hacer uso de los que tengamos guardados en el navegador de nuestro teléfono móvil.

Para instalar el navegador, accedemos a la tienda de aplicaciones de Google desde el propio reloj y realizaremos la búsqueda de la aplicación, para proceder a instalarla.

y realizaremos la búsqueda de la aplicación, para proceder a instalarla. Con el navegador correctamente instalado, accederemos a él simplemente deslizando el dedo en la pantalla del reloj de abajo arriba .

. De este modo desplegamos el menú de las aplicaciones , donde a partir de ahora encontraremos el icono del navegador.

, donde a partir de ahora encontraremos el icono del navegador. Al pulsar sobre la barra de dirección se despliega el teclado en el que, con unos toques sobre la pantalla, escribiremos la página deseada.

Una solución de lo más útil para navegar desde nuestra muñeca.

Podremos hacer uso siempre y cuando nuestro reloj esté conectado al Wifi, comparta conexión con nuestro teléfono siempre y cuando este no disponga de conexión propia a través de tarjeta SIM.

Esperamos que Google recoja el guante de Samsung y cree una app como alternativa al navegador diseñado por el fabricante coreano. Pero por el momento los usuarios de Wear OS tendrán que conformarse con la solución ofrecida. Aunque el tamaño de la pantalla de estos dispositivos es bastante reducido si la comparamos con la de otros dispositivos. Y no la convierte en la mejor candidata para esta tarea habiendo otras alternativas, nos puede sacar de más de un apuro ya que siempre podemos hacer alguna consulta.