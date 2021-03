Aprende a preparar torrijas caseras con la ayuda de esta app

En un año tan atípico como este no podemos olvidarnos de las tradiciones. Este año, nos hemos quedado sin desplazamientos, procesiones, saetas, pero lo que no nos pueden faltar son sus dulces y cómo no, las imprescindibles torrijas. Unas fiestas muy esperadas en el calendario seas creyente o no, al celebrarse en el comienzo de la primavera las convierten en la línea de salida, para dar paso al esperado verano.

Torrijas como las de Mamá

La semana Santa en la tradición cristina es sinónimo devoción, sacrificio y pasión, pero para otros muchos también significa vacaciones, alegría y cómo no, cometer algún que otro pecado disfrutando de la buena gastronomía. Qué mejor plan para este jueves y viernes Santo marcado por las restricciones que meterte en la cocina y preparar este manjar del que sólo disfrutamos en estos días.

Son muchos los que debido a la pandemia tampoco van a poder visitar a la familia y por consiguiente se van a quedar sin probar las torrijas. Pero siempre podemos hacerlas en casa siguiendo las recetas familiares o bien descargarnos la aplicación recetas de torrijas en el móvil disponible en la tienda de aplicaciones de Google.

Haciendo torrijas | TecnoXplora

Además de las tradicionales de leche, vino, con canela, almíbar, chocolate son muchas más las opciones que tenemos en la aplicación, hasta un total de 60 recetas entre las que podemos encontrar algunas como:

Para diabéticos

Torrijas de primavera

Torrijas con horchata

Torrijas Integrales

Torrijas rellenas de flan

Torrijas de horchata a la plancha y sin huevo

Torrijas veganas

Torrijas de panettone

Torrijas al toque canario

Torrijas con bebida de coco

Torrijas con bebida de soja

Torrijas sin gluten

Una gran variedad para todos los gustos, para aquellas personas que sufren de alguna intolerancia o alergia y para los que se quieren dar un capricho dulce sin dejar de cuidarse.

La aplicación es muy sencilla en todos los sentidos, desde el diseño de su interfaz a las explicaciones de la elaboración de las recetas. Lo que si que incluye es la posibilidad de usarla en modo diurno o nocturno. Para convertirte en un experto en torrijas sólo tienes que descargarla desde Google Play Store e instalarla. Al abrirla encontramos la lista completa de las recetas disponible.

Usa la barra de búsqueda para localizar tu receta, usando como, criterio de búsqueda por ejemplo algún ingrediente, de esta forma nos será más fácil encontrar nuestra receta favorita.

Una vez sabemos qué tipo de torrijas vamos a cocinar, toca sobre esta para acceder a la receta .

. Lo primero que encontramos es la lista de ingredientes que vamos a necesitar para seguir la receta.

que vamos a necesitar para seguir la receta. Y a continuación el desarrollo paso a paso de esta. De una forma muy esquemática y con sencillas explicaciones.

Aunque la torrija es la reina en estas fechas, existe una gran variedad de dulces tradicionales los cuales podemos encontrar en las pastelerías de todas las regiones y que también podemos disfrutar de hacerlos en casa. Huesos de Santo, leche frita, rosquillas, pasteles de boniato o monas de chocolate son algunas de las delicatesen cuyas recetas podemos encontrar en un sinfín de apps que harán que nos chupemos los dedos.