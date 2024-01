Apps para vender esos regalos de Reyes que no quieres para nada

Todos los años ocurre lo mismo, con más o con menos intensidad. Y es que los regalos de los Reyes Magos no siempre aciertan y pueden llegar a convertirse en todo un problema si no les damos salida. No vamos a hablar de quiénes suelen errar más en la idoneidad de los regalos, pero suegras, novios, novias, suegros, padres y madre e hijos pueden equivocarse en el enfoque del regalo. Y si se trata de algo barato o un simple detalle puede no tener importancia, pero si estos regalos han exigido una buena inversión de dinero, lo mejor debería ser darle salida y poder obtener al menos un dinero por él para reinvertirlo en algo que nos guste más.

Véndelos desde la comodidad de tu sofá

Aunque prácticamente todos los años os contamos qué apps son más interesantes y eficientes para poder deshacerse de estos, la realidad es que hay un trio de aplicaciones que son las que más salida le van a poder dar a nuestros regalos fallidos. La primera de ellas y más popular es la de Wallapop, donde vamos a poder vender de todo, ya sea tecnología, ropa, muebles, todo lo que se nos ocurra lo podremos vender en esta plataforma. Una de las claves de su éxito es sin duda el chat, que nos permite hablar en tiempo real con los vendedores y llegar a un acuerdo rápido. O incluso podemos vender los productos sin mediar palabra, gracias al botón comprar al que pueden acceder los compradores.

Wallapop | TecnoXplora

Si se trata de vender ropa que nos han regalado y que no nos vamos a poner, podemos acudir a Vinted, una aplicación especializada precisamente en eso, en la venta de ropa de segunda mano. Y como a ella entran otras personas que buscan precisamente eso, ropa usada, o incluso nueva, vamos a tener muy sencillo encontrar a alguien que quiera lo que nosotros no queremos por la razón que sea. El funcionamiento no es muy diferente de las otras apps que os traemos hoy aquí, y precisamente por su sencillez de uso es una de las preferidas por los usuarios.

Vinted | TecnoXplora

Otra de las apps todoterreno para vender todos esos desafortunados regalos es la de milanuncios. Esta ha mejorado mucho en los últimos años, habiendo incorporado también un chat para poder hablar directamente con los compradores y poder entenderse fácilmente cuando queremos llegar a un acuerdo de compra o venta. Algo que es común a todas estas apps, y que nos parece uno de los aspectos más destacados, es la búsqueda de productos de segunda mano en base a nuestra ubicación.

De izquierda a derecha, Wallapop, Vinted y Milanuncios. | Tecnoxplora

De esta forma podremos saber si cerca de nosotros hay alguien que vende lo que nos interesa, y a la hora de vender será más sencillo que otras personas cerca de nosotros nos elijan de manera preferente precisamente por la cercanía que tenemos respecto de ellas. Son apps muy sencillas que podemos descargar directamente desde estos enlaces: