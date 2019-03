Las apps de tu móvil pueden rastrearte incluso después de desinstalarlas

Es posible que, después de desinstalar una app de tu teléfono móvil, tengas la sensación de que “te persigue” porque la encuentras en infinidad de anuncios de las páginas web que visitas desde tu smartphone o en la publicidad que te muestran otras aplicaciones.

Si te ha sucedido esto, que sepas que no es cosa tuya: de acuerdo con un informe de Bloomberg, empresas me marketing y publicidad móvil como Adjust, AppsFlyers, MoEngage, Localytics o CleverTap ofrecen a los desarrolladores rastreadores de desinstalación como parte de un conjunto más amplio de herramientas. Entre las aplicaciones que incluyen estos elementos encontramos gigantes como Spotify o Yelp, y están disponibles tanto para iOS como para Android.

¿Y qué son exactamente los rastreadores de desinstalación? Se trata de herramientas incluidas en las apps que son capaces de identificar el momento en el que un usuario ha eliminado la aplicación de tu teléfono móvil. Para ello, utilizan las notificaciones push silenciosas, que les permiten saber si una app ya no se encuentra instalada en un terminal concreto. En caso de que detecte que la aplicación ha sido borrada, el rastreador de desinstalación incluye esta información en el archivo asociado con el ID de publicidad único del dispositivo móvil, lo que le permite mostrar anuncios de la app para recuperar al usuario.

De acuerdo con algunos proveedores, el objetivo de estas herramientas de seguimiento no es otro que evaluar la reacción de los usuarios ante las actualizaciones y otros cambios, ya que así pueden corregir errores o mejorar sus productos sin tener que molestas a los usuarios con encuestas u otras herramientas más intrusivas. No obstante, los críticos señalan que los desarrolladores las utilizan para “perseguir” con publicidad a quienes hayan borrado la app de su smartphone.

Jude McColgan, director ejecutivo de Localytics, afirma que no ha visto a ningún cliente utilizar los rastreadores de instalación para servir publicidad, pero Ehren Maedge de MoEngage indica que hacerlo o no depende de los desarrolladores. “El diálogo es entre nuestros clientes y sus usuarios finales”, explica Maedge. “Si violan la confianza de los usuarios, no les irá bien”.

Por su parte, Alex Austin, CEO de Branch Metrics Inc., señala que este tipo de herramientas violan las políticas de Apple y Google contra el uso de notificaciones push silenciosas para crear audiencias publicitarias, motivo por el que su empresa ha decidido no ofrece a sus clientes rastreadores de desinstalación. Pero, por el momento, los gigantes de Cupertino y Mountain View no han tomado medidas contra estas herramientas.