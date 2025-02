Apple Music: así debes configurarlo para reproducir música de alta resolución en tu PC

Los servicios en streaming de Apple son cada vez más accesibles para los usuarios que no usan dispositivos del propio fabricante. Apple se caracteriza con la calidad de su sonido HD, algo de los que también podemos disfrutar en las reproducciones desde nuestro PC. A continuación, te contamos como reproducirlo en alta resolución.

Música HD en tu PC

Gracias a la app para Windows, ahora también podemos disfrutar de la música que nos ofrece el servicio en Streaming de Apple, desde un PC con sistema operativo Windows. Aunque para disfrutar de esta con la máxima calidad, debemos activar un ajuste, que por defecto está inhabilitado. Para los amantes de la buena música, es impresionable disfrutar de esta con la máxima calidad, la música en alta resolución permite escuchar matices que de otra forma son prácticamente inapreciables. Por lo que, si eres usuario de Apple Music, y no quieres perderte ni el mínimo detalle en las reproducciones de tu música preferida, solo tienes que seguir estos pasos.

Activando el audio sin pérdida en Apple Music | TecnoXplora

Abre la app Apple Music en tu ordenador.

en tu ordenador. En la esquina superior izquierda de la ventana, junto al nombre de la app, pulsa sobre el icono de los tres puntos.

De esta forma se despliega un menú en la que encontramos varias opciones.

En la parte inferior del mismo, selecciona, “ ajustes ”

” En el nuevo menú que aparece, pulsa sobre “ reproducción ”

” En el apartado “calidad de Audio ”, debemos activar el botón junto a “audio sin pérdida”

”, debemos activar el botón junto a “audio sin pérdida” Del mismo modo, se activarán las opciones de transmisión donde podemos seleccionar la opción que mejor se adapte a nuestro equipo o dispositivos conectados como auriculares o altavoces. Pudiendo elegir entre tres opciones

Calidad alta (ACC a 256 kbps)

(ACC a 256 kbps) Sin pérdida ( ALAC de hasta 24 bits/48 kHz)

ALAC de hasta 24 bits/48 kHz) Alta resolución sin pérdida (ALAC de hasta 24 bits /192 kHz)

Al hacerlo se conservarán todos los detalles del audio original. Aunque el consumo de datos aumentará considerablemente, por lo que es importante si no tenemos conexión a redes Wifi y vamos a reproducir los contenidos a través de tarifas de datos móviles.

Lo mismo sucede con la calidad de la descarga, donde disponemos de las mismas opciones. Aunque en este caso el consumo de datos se produce en el momento de la descarga y no en el de la reproducción. Por lo que es recomendable realizar este cuando estemos conectados a redes Wifi, de modo que limitaremos el gasto de datos. Una forma de disfrutar al máximo de nuestros temas preferidos sin sacrificar la calidad de los mismos. Para no perdernos ni un ápice de detalle es importante tener en cuenta, además de la calidad de la reproducción, las características de los dispositivos, ya sea de la tarjeta de sonido de nuestro ordenador, como de los auriculares y altavoces que conectemos. Si no disponemos de los adecuados, la mejora de la calidad del audio pasará desapercibida.