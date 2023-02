La app que piensa excusas por ti para que puedas escaquearte de planes aburridos

¿Alguna vez has puesto una excusa porque no te apetecía un reencuentro con tus amigos o familiares? Seguro que en más de una ocasión te han invitado a una comida, cena o incluso a pasar la tarde en casa de unos amigos, pero no sabías qué inventar para rechazar el plan. Puede que no te apetezca y quieras esquivar la propuesta de cualquier manera, pero hay un compromiso, por lo que al final acabas aceptando o poniendo la primera excusa que se te pasa por la cabeza. A partir de ahora, podrás dejar de lado esta preocupación y no tendrás que pensar demasiado gracias a una aplicación.

Aunque siempre es más recomendable ser sincero y decir la verdad, muchas veces no hay ganas de enfrentarse a esas personas y decirles que su plan es un auténtico aburrimiento. Para ello, debes descargarte la aplicación 'Generador de Excusas', que se encuentra disponible y gratis tanto en iOS como en Android.

Mujer usando móvil | iStock

Se trata de una aplicación que, como su nombre indica, te ayudará a crear excusas más creíbles para que tus amigos no sospechen. Es una herramienta perfecta para decirle "adiós" a esas respuestas que nadie se cree para no quedar. Además, es muy sencilla de usar y solo necesitarás unos segundos para encontrar la solución a todos tus problemas.

El único inconveniente que tiene esta aplicación es que algunas respuestas son poco creíbles, pero deberás seguir pulsando la pantalla para encontrar alguna que sí que pueda ser útil. Para ello, debes plantearle el problema y escoger la respuesta que mejor se amolde a tus necesidades.

Lo cierto, es que lo mejor en realidad es ser sincero con tus amigos o familiares, por lo que, si realmente no te apetece quedar con ellos o ya tienes otros planes desde hace meses, debes decirlo sin ningún tipo de miedo y te entenderán.