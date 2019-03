El truco para saber cómo te van a quedar unas zapatillas sin probártelas

Si te gusta la moda, seguramente te hayas visto en la situación de querer comprarte unos zapatos por internet y dudar porque no sabes si realmente te quedaran bien. En ocasiones no es fácil hacerse una idea de cómo va a lucir una prenda tan sólo con las fotos que se ponen a nuestra disposición en los comercios online.

Si te has preguntado cómo te quedarían unas determinadas zapatillas, pero no has tenido la oportunidad de probártelas por el motivo que sea, ahora puedes descubrirlo desde la comodidad de tu casa. En este tutorial en vídeo de TecnoXplora te damos la clave para que puedas ver cómo te quedarían esas zapatillas que tanto deseas. Lo único que has de hacer es utilizar tu teléfono móvil.

Al seguir las instrucciones que te indicamos en el tutorial, veremos una lista de zapatillas de diferentes marcas del mercado. Selecciona la que te interesa y enfoca a tus pies con la cámara. Siguiendo paso a paso las pautas que te motramos, podrás ver en tiempo real cómo te quedará el calzado sin necesidad de tenerlo físicamente para que puedas probártelo. Puedes mover el pie para ver las zapatillas desde diferentes ángulos. ¿Te quedan cómo pensabas que lo harían?

Te animemos a que salgas de dudas y pruebes este truco que te ofrecemos en TecnoXplora para que veas por tu cuenta su efectividad. ¿A qué esperas para poner en práctica este curioso método?

