Una app para aprender inglés como si estuvieras en una película

La mejor forma de aprender un idioma es con una inmersión total en situaciones cotidianas, pero no todos tienen la posibilidad laboral o económica de tomarse unos meses sabáticos para aprenderlo. Y también hay que contar con el miedo congénito que muchos tienen al inglés, que lo pone un poco más difícil.

Hace tiempo que os recomendábamos varias apps para aprender idiomas de la forma más amena posible. Hoy te traemos un nuevo método para tu teléfono y tableta, desarrollado por ABA English. Su nombre es 'Aprender inglés con películas', aunque sentimos decepcionaros si por el título pensabáis que ibais a aprender directamente con pelis de Tarantino o Woody Allen.

Porque no estaría mal aprender a decir la mítica frase “My brain? That's my second favorite organ” de Allen con un perfecto acento neoyorquino, pero la mayoría somos algo vagos y acabamos leyendo los subtítulos en castellano. Con esta app hay que utilizar el cerebro un poquito, aunque su método tiene muy buena pinta.

Gracias al visionado de cortometrajes exclusivos y de calidad, los alumnos realizan un “viaje didáctico como si estuvieran aprendiendo inglés en el extranjero”, según los desarrolladores. Los vídeos narran situaciones de la vida cotidiana para aprender inglés con la mayor naturalidad posible en 144 unidades didácticas.

Después de cada película toca fijar los conocimientos y ahí es cuando se profundiza en las estructuras gramaticales, el vocabulario y la pronunciación, pudiendo doblar a los actores de los cortos. El método se basa en que recordamos mucho más lo que escuchamos que lo que leemos.

La versión gratuita permite realizar la primera unidad completa de cada nivel para probar la metodología y da acceso a las 144 videoclases con la gramática inglesa explicada por los profesores de la academia. Los contenidos gratuitos sirven para hacerte una idea si encaja con lo que estás buscando para mejorar el dominio del idioma más utilizado en la mayoría de los ámbitos profesionales, pero para sacarle partido a la app hay que pasar por caja.

La aplicación está disponible de momento únicamente para iOS, aunque el progreso se guarda en una cuenta personal tanto para iPhone, iPad y ordenador. Seguramente no acabes sintiéndote, como cantan Belle and Sebastian, “like Dylan in the movies”, pero mejorarás uno de los principales puntos flacos que tenemos los españoles. Y, de regalo, este trabalenguas: