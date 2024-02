Android 15 tendrá la solución definitiva a los chats más molestos e insistentes

Cuando todavía la mayoría de móviles Android no ha recibido la versión 14 del sistema, ya estamos conociendo numerosas novedades de Android 15, la nueva actualización que reinará este año 2024 en nuestros móviles. Hoy hemos conocido una de las que nos parece más interesantes, ya que nos ofrece una característica clave para acabar con uno de los aspectos más aburridos y tediosos de las aplicaciones de mensajería, que en algunos casos pueden llegar a suponer un auténtico calvario en sus momentos de mayor actividad.

Chats menos intrusivos

Si somos de los que participamos en varios grupos de WhatsApp, es probable que hayamos experimentado una de las situaciones más molestas de la aplicación. Y es que cuando se trata de escuchar notificaciones, la cosa se puede descontrolar cuando se suceden cada pocos segundos, y en todos los casos precedidas de un timbre o sonido de notificación que termina por desquiciarnos.

Pues bien, Android 15 tiene la solución, y es que cuando este sistema operativo sea una realidad, contará con una funcionalidad denominada Notification Cooldown, que viene a ser así como enfriamiento de notificaciones. Y efectivamente, así es, esta funcionalidad se dedica a reducir la temperatura de las notificaci0ones, o lo que es lo mismo, a reducir el volumen de estas progresivamente.

Porque lo que hará el sistema operativo es que, al detectar una sucesión intensa de notificaciones desde una misma aplicación, como puede ser en el caso de las apps de mensajería, el sistema operativo irá reduciendo poco a poco el volumen de las notificaciones. Así lo que termina ocurriendo es que, aunque las notificaciones sigan siendo insistentes, las escucharemos a un volumen mucho menor, y por tanto no nos debería molestar tanto.

Esta función estará activa por defecto, pero en cualquier momento se podrá desactivar, por si no nos molestan tanto esos mensajes encadenados. Desde luego nos parece una función acertada, sobre todo en su enfoque, porque como su propio nombre dice, desde luego hay veces en los que es mejor enfriar las notificaciones para poder descansar un poco de nuestro teléfono.

Y es que no hay nada más desagradable que mientras usamos el teléfono no dejemos de escuchar esas notificaciones, además de verlas aparecer en la parte superior de la pantalla, hasta el punto de que en algún momento dado estas terminen por interferir incluso en el uso del terminal. De momento Android 15 es solo un sistema operativo en desarrollo, y no será hasta el mes de mayo cuando se convertirá en una realidad.

Entonces, en el Google I/O, será oficial Android 15 y se liberará su versión beta. Ya a finales del verano será cuando se libere esta versión del sistema operativo y comience a llegar a todos los usuarios. Pero desde luego nos parece una genial forma de mitigar el efecto que tienen las notificaciones intensivas en nuestro bienestar, porque está demostrado que es algo que puede terminar estresándonos sobremanera. Desde luego un buen movimiento por parte de Google para que nuestros móviles dejen de ser un foco de tensiones.