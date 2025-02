Amazon cerrará su tienda de Apps para Android en unos meses

Poco a poco, la gran comunidad y opciones que tuvo en su momento Android para cargar apps y juegos más allá de la Play Store está desapareciendo. Muchos optamos en el pasado por buscar alternativas a juegos o apps, ya fuera por estar más baratas, o simplemente estar disponibles cuando no las encontrábamos en la tienda de Google, en tiendas alternativas. Siguen existiendo varias tiendas de este tipo, pero sin duda la más carismática ha sido desde siempre la App Store de Amazon. Pues bien, esta tiene los días contados, al menos para los móviles Android.

Adiós a la tienda de Amazon

La tienda de Amazon en sí no va a cerrar, porque va a seguir activa en los dispositivos de la marca, como son sus tabletas. Desde ellas se podrá seguir accediendo a ella para instalar nuevas apps y juegos. Pero en lo que se refiere a los dispositivos Android, a través de la app de la tienda, ya no será posible. Y es que según un correo enviado a los usuarios de esta tienda, ha anunciado que dejará de funcionar para los dispositivos con el sistema operativo de Google.

El correo enviado por Amazon | TecnoXplora

Concretamente, será a partir del próximo 20 de agosto de 2025 cuando la aplicación deje de estar disponible para estos teléfonos, y además no se asegura que las apps vayan a seguir siendo compatibles con nuestro teléfono. Para todos aquellos que tuvieran Amazon Coins, la moneda autóctona de la tienda, verán reintegrado su saldo en forma de dinero, cuando llegue ese 20 de agosto, por lo que no hay que temer si perdernos dinero con este movimiento.

Según Amazon, este movimiento lo hacen para centrarse en la tienda para sus propios dispositivos, que es la que realmente tiene movimiento y es visitada a diario por miles de usuarios de los dispositivos de Amazon. Y es que, por lo visto, el uso de la app de Android es bastante minoritario, por lo que tiene sentido que no vayan a invertir mucho más tiempo en ella.

Como decimos, los tiempos han cambiado, y hoy ya no hay tantas ganas de buscar aplicaciones y juegos en tiendas alternativas, esa es la realidad. Y aunque varias tiendas activas, su actividad desde luego no tiene nada que ver con lo que fueron en su momento. Lo mismo ocurre con la escena Android de sistemas operativos alternativos, el movimiento cada vez es menor, y se debe sobre todo a que los smartphones hoy son más completos que nunca, y no es necesario estar buscando funciones alternativas en otros sistemas operativos.

Y prácticamente no hay apps o juegos que no estén disponibles en las grandes tiendas, salvo el caso puntual de Fortnite en iOS, que ha terminado regresando, o el de TikTok en Estados Unidos hace unas semanas. Sea como fuere, todavía hay tiempo de sobra para recuperar todos esos juegos y apps que en su día compraste en esta tienda, y que podrás descargar e instalar de nuevo hasta que siga activa.