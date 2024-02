Ahora puedes usar el modo lectura de tu Android en redes sociales y Gmail

Leer en el móvil o la tableta es algo habitual desde hace muchos años. Aunque todos sabemos que no es lo más recomendable, sencillamente por salvaguardar la salud de nuestros ojos, ya que la luz de las pantallas no suele ser beneficiosa para nuestra salud ocular. También es importante el tamaño de la letra, los elementos en la pantalla que puedan distraernos, o los colores presentes en esta. Pues bien, para mejorar esto existen los modos de lectura, también en Android. Y ahora esta utilidad se puede usar con más apps dentro de nuestro móvil.

Una app más productiva aún

La clave de esta app es que podemos convertir la mayoría de los contenidos que vemos en el móvil a un modo de visualización mucho más cómodo para leer. Esto es algo que tenemos disponible en otras apps, como Chrome, generalmente todos los navegadores web nos permiten leer páginas web de esta manera. Pues bien, esta app de Google ahora es más sencilla de utilizar, y sobre todo más productiva, porque nos permite leer texto de una forma más cómoda dentro de más canales de comunicación.

Por ejemplo, ya es posible usarlo con Gmail, lo que nos permite seleccionar un correo electrónico, y visualizarlo a nuestro gusto con esta aplicación. Básicamente lo que conseguimos, es un entorno de lectura adaptado a nuestras necesidades. En aspectos como el tamaño de la letra, el color de esta, el color del fondo de la pantalla, y en general, crear una experiencia de lectura agradable y que nos canse lo menos posible la vista.

Además de Gmail, estamos viendo cómo las redes sociales también son compatibles ya con esta aplicación de Google. Por ejemplo, podemos leer de este modo algunos mensajes de la red social X o de Threads, que sean especialmente largos. Por tanto, la última versión de la aplicación nos garantiza que será más productivo utilizar esta función en nuestro móvil, al afectar a más aplicaciones y redes sociales que nunca.

De todas formas no es seguro que esta nueva compatibilidad llegue en exclusiva con la actualización a una nueva versión de la aplicación. Sino que parece que podría tener que ver con cambios en el servidor de Google, lo que no requeriría necesariamente tener la última versión instalada. Aunque lógicamente, es algo que podría ayudar a obtener estas novedades. La app de modo lectura de Google no es de las más conocidas de los de Mountain View, y es que en algunos casos puede llegarse a confundir con los diferentes modos lectura con los que cuentan diferentes navegadores web.

Pero funciona de manera totalmente independiente de estos. De hecho, cuenta con sus propios ajustes dentro de Android para activar este modo. Ahora bien, que sea algo útil o no, depende mucho de lo que nos guste leer en el móvil y que los contenidos que queramos convertir sean lo suficientemente apropiados para su uso, sobre todo cuando hablamos de textos largos, como, por ejemplo, el cuerpo de texto de un correo electrónico. No parece un método muy apropiado quizás para leer mensajes en rede sociales, que mayoritariamente suelen ser mucho más cortos, y por tanto fáciles de leer. En cualquier caso, es recomendable instalarse esta app, y probarla en diferentes canales.