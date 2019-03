Ahora el precio de las entradas de fútbol lo pones tú

Uno de los protagonistas indudables de la Liga que acaba de terminar han sido los asientos vacíos. La eterna polémica de los horarios de del fútbol y unos precios que no parecen acompañar mucho en los tiempos que corren fueron los culpables de que, a lo ancho y largo del país, se repitiera demasiadas veces la escena: una de las mejores ligas del mundo jugándose en estadios a medio gas.

Y aunque la temporada 2013/2014 no haya acabado aún (con el ascenso a Primera División aún en juego y el Mundial centrando nuestra atención), ya se empieza a poner toda la carne en el asador de cara a la próxima campaña liguera, que en España traerá una novedad con la que los clubes podrán combatir esa escena de gradas vacías desde los 'smartphones' de sus aficionados: se trata de Never Empty, una aplicación (disponible para Android y para los dispositivos de Apple) cuyo nombre no podía ser más descriptivo. Su función no es otra que lograr que los estadios no estén "nunca vacíos" permitiendo que sea el aficionado el que le ponga precio a las entradas.

El sistema es sencillo. A través de la aplicación, cada aficionado podrá optar a la compra de entradas por medio de un sistema de subastas al más puro estilo eBay: cada uno puja hasta donde está dispuesto a pagar por sus entradas y, al finalizar la subasta, aquel que haga la mejor oferta se llevará los pases.

Además, los clubes podrán poner a la venta poco antes de que comience el partido entradas "de última hora". Es decir, aquellas que no se hayan vendido se podrán ofrecer a precios de saldo, por lo que los aficionados que más atentos estén podrán conseguir verdaderos chollos para ir a ver un espectáculo de primera.

El sistema ya fue probado en la recta final de la pasada liga por clubes como Málaga, Sevilla y Hércules, que obtuvieron un importante incremento en la venta de entradas. Ahora solo queda que otros clubes también adopten este sistema basado en el modelo de definición dinámica de los precios de las entradas (en inglés 'dynamic ticket pricing'), que tanto éxito ha cosechado ya en Estados Unidos.