Se acabó lo que se daba, Facebook Messenger echará el cierre en los Apple Watch

Esta misma semana conocíamos que WhatsApp estrenaba su nueva versión para relojes inteligentes dentro de Wear OS. Algunos, los que ya contamos con la beta de la aplicación, hemos podido instalar esta app y comprobar lo cómodo que es leer, responder y crear mensajes dentro de la aplicación sin salir del propio reloj. Y esto que os contamos podría estar relacionado con una sorprendente noticia que conocemos ahora. Y es que la app de mensajería de Facebook dejará de estar disponible muy pronto en los Apple Watch, los relojes de Apple.

Fin a la app para relojes de Messenger

Es lo que han podido constatar muchos usuarios de la aplicación de mensajería que la utilizaban hasta ahora en los Apple Watch. Porque han comenzado a ver distintas notificaciones en las que se les avisa que dejarán de tener acceso a la app de Facebook Messenger en los Apple Watch, aunque para su consuelo, seguirán recibiendo notificaciones de sus mensajes. Vamos, que la app, que era independiente y funcionaba como tal, dejará de funcionar y si queremos saber si nos han enviado mensajes, o responderlos, tendremos que limitarnos a hacerlo desde esas notificaciones, por lo que la aplicación perderá toda funcionalidad autónoma dentro del reloj.

Desde WhatsApp han confirmado al medio Reviewgeek que ya no se podrán responder mensajes desde el reloj a partir del mes de junio. Sin duda un anuncio sorprendente que seguramente haya pillado con el pie cambiado a muchos usuarios de la aplicación. Hay que decir que precisamente Messenger no es la aplicación más popular de Meta, y que por tanto el alcance de esta es muy limitado, y tiene por tanto sentido que desde la empresa de Mark Zuckerberg opten por reducir costes eliminando apps que no tienen tantos usuarios.

Aunque nosotros tenemos otra teoría, que, por supuesto se puede basar también en la popular menguante de la aplicación de mensajería, pero que tras observar los acontecimientos de esta semana nos lleva a pensar en determinados escenarios. Y es que la llegada de la app de WhatsApp a Wear OS, ahora a la beta y en verano para todos los usuarios, podría haber precipitado el fin de Messenger en los Apple Watch.

Y es que entendemos que la app llegará igualmente a iOS, y por tanto Meta estaría invirtiendo en dos proyectos de motivaciones similares, aunque con un público potencial muy diferente. Por tanto, tendría sentido pensar que Meta sustituirá Messenger por WhatsApp en los relojes de Apple durante el próximo verano, y por tanto invertirá todos sus esfuerzos y recursos en una app que probablemente de servicio a cientos de millones de personas cuando llegue a los relojes de Apple.

Y tendría todo el sentido del mundo, aunque esto es una simple especulación por nuestra parte. Pero resulta cuando menos curiosos que esto mismo lo conozcamos la misma semana que se estrena en la app para relojes de WhatsApp, aunque sea de momento en formato de versión beta. Pero si eres de los que usa Messenger en el Apple Watch, ten en cuenta que ya tiene los días contados.