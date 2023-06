Estas son las opciones:

- Entrevista. Cómo no iniciar una entrevista de trabajo. Este hombre se dirigía hacia el despacho para iniciar una entrevista de trabajo, cuando de repente no ve el cristal y se estampa de esta manera.

- Cerco. Se cogen de la mano y tocan un cerco eléctrico. En Chile, un grupo de 12 hombres, todos amigos, se animan a probar un experimento. Se cogen de la mano y deciden tocar un cerco eléctrico para ver si pasa la corriente. En efecto, el chispado circula del primero al último, por lo que todos ellos notan la descarga. Acaban celebrando la hazaña como una victoria.

- Helicóptero. Helicóptero no despega. Gran expectación en este pueblo de Uganda con el último prototipo volador diseñado por un vecino que pretendía sorprender a todos. El ingeniero arranca el motor y las hélices empiezan a moverse, sale un humo blanco sospechoso y, contra todo pronóstico, el helicóptero finalmente no despega.

- Celebración. ¡Celebrando a tope! Durante una celebración, un grupo de personas está subido a una camioneta mientras da vueltas en círculo. Pero, como era de esperar, el coche se ladea y toda la gente cae directamente hacia el suelo, mientras el vehículo también vuelca.

- Ladrón. El ladrón se saca la caja de la cabeza porque sino, no ve. En Miami, un ladrón entra en una tienda de móviles cuando no hay nadie para robar una veintena de iPhones. Como no ve, se saca la caja de su cabeza...pero lo hace justo delante de la cámara de segurdad, lo que permite que le identifiquen.

- Silla. Otra primera lección. A esta señora le han regalado una silla motorizada y le están explicando cómo funciona. La mujer, impaciente, le da al gas y se escapa a toda velocidad, hasta que choca contra un árbol, que la acaba deteniendo. Por suerte, todo quedó en un susto.

- Susto. Que un simple susto acabe en caída de barbacoa. Un niño le da un susto a su padre. El padre se enfada e intenta darle una patada, pero su hijo le coge la pierna con la mano y lo desequilibra. El padre acaba chocando contra la barbacoa y rompiéndola por completo.

- Reloj. Hará falta otro reloj para el campanario. Un grupo de operarios trata de cambiar el reloj del campanario de una iglesia. No aten bien el nuevo a la grúa y eso hace que caiga al vacío.

- Superhéroes. La pelea de superhéroes. Spider-Man, Black Panther y Super Mario han protagonizado una desagradable pelea frente a dos trenes repletos de niños en Río de Janeiro. (Brasil). El más agresivo de todos fue Super Mario, que logró intimidar a Spider-Man y Black Panther.