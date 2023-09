María Jiménez nunca escondió quién era. Gritó por sus derechos y se reveló ante una sociedad que no estaba preparada para una mujer totalmente adelantada a su época. Lo hizo, por ejemplo, con su percepción del sexo. Y así lo contó a Atresmedia en la docuserie 'Mi mundo es otro', que se emitirá este domingo en laSexta.

"A mí me gustaban absolutamente todos. Cada quince días me gustaba uno diferente. Yo miraba veía y decía 'este cae hoy', y caía. Vamos, fijo", explicaba. Así, se preguntaba por qué "los hombres lo podían hacer y las mujeres no".

"Yo era muy adelantada para mi época", aseguraba antes de explicar que también había probado el sexo con mujeres, pero que no le gustaba: "No me gustaba lo mismo, por lo que dije 'hasta aquí he llegado'". Y lamentaba: "Los hombres en este país son muy machistas, y yo era un espíritu libre, por lo que no era muy comprendida".