El problema de los 3 cuerpos es una de las últimas series estrenadas por Netflix. Llegó a la plataforma en España el 21 de marzo de 2024, pero lo cierto es que la serie estaba terminada, lista y preparada para su lanzamiento a mediados de 2023. ¿Qué es lo que pasó por el camino? Los creadores de la obra, David Benioff, Dan Weiss y Alexander Woo se percataron de que a su adaptación de las novelas de Liu Cixin le faltaba algo.

En el primer episodio, los espectadores quedaban profundamente sumergidos en el misterio que rodea los suicidios de los mejores científicos y de una mezcla de personajes superinteligentes, pero también lo hacía de manera rápida e incluso confusa. Así que una vez terminada la serie, decidieron crear una escena para grabarla e insertarla al inicio, con el fin de explicar cosas que no se explicaban bien. Se trata de la escena en la que Auggie (Eiza González) y Jin (Jess Hong) toman una copa en un bar.

La escena, de apenas cinco minutos, resume mucha historia y trabajo en poco tiempo: da la oportunidad de presentar a los personajes de Auggie y Jin, sus carreras, sus vidas personales y explica cuál puede ser la conexión de los dos con el suicidio de Vera. Sin esta escena, el episodio saltaría del suicidio al funeral. Según indican desde The Hollywood Reporter, sin esta escena sería difícil imaginar que el episodio funcionara tan bien.

Ahora bien, ¿cómo una pequeña escena ha podido retrasar tanto el estreno de la serie? La respuesta está en las huelgas convocadas en Hollywood: "Escribimos esa escena el día antes de que se convocara la huelga", señala Weiss a THR. "Eran, literalmente, cinco páginas, pero pensamos que valía la pena hacerlo. A Netflix le pareció genial, aunque para ellos habría sido muy fácil decirnos que ya teníamos la serie terminada", añade.

Para el director de guionistas de Netflix, Peter Friedlander, no fue una decisión difícil. "Queremos contar la mejor versión de la historia, y si hay un momento crítico que los productores quieren capturar y tenemos tiempo y recursos para hacerlo, quiero hacerlo con ellos", explica. "Eran unos profesionales, absolutamente colaboradores y tenían muy clara cuál era su visión. No queremos que el público se pierda eso. Es por eso que no fue una decisión difícil".