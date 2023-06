Torito está en la mesa de Zapeando hablando de la nueva pareja del verano, la formada por Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas, cuando, de repente, empieza a sacar piedras de buen tamaño de sus bolsillos: "Antonio ya sé que hemos hecho un pacto", espeta mirando a cámara, y aclara que "Antonio es el realizador".

"Es que no me puedo aguantar", dice mientras continúa sacando piedras, lo que extraña a sus compañeros, que le preguntan por qué las lleva. "¿Pero estáis tontos?", no puede evitar reaccionar Dani Mateo al ver la surrealista escena.

Descubre en el vídeo principal de la noticia la razón por la que Torito lleva piedras en los bolsillos que hace reír a los zapeadores. "Te digo una cosa", le advierte Dani Mateo "has tenido suerte de que las piedras te las haya dado Antonio, si te las da Giuseppe te detienen".