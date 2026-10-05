Boticaria García explica por qué estamos tan agotados y alerta sobre la fatiga mental

La farmacéutica analiza en Zapeando las causas del cansancio que acumulamos en el día a día y explica qué ocurre cuando sometemos al cerebro a un exceso de tareas, interrupciones y cambios de actividad.

En Zapeando, Boticaria García arranca su sección con un tema que afecta a prácticamente todo el mundo: el agotamiento. ¿Por qué estamos tan cansados? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Y, sobre todo, ¿existe también el agotamiento de cabeza?

La farmacéutica explica que la vuelta a la rutina puede tener mucho que ver con esa sensación de cansancio. "Durante las vacaciones cambiamos el horario, la actividad, de pronto queremos volver al 100% en dos días y reaparece la carga mental", señala.

Organizar, contestar, decidir, responder mensajes y correos, cuadrar horarios... Son muchas las tareas que se acumulan en apenas unas horas. "Aunque físicamente hayas estado muchas horas sentado, puedes terminar una jornada de trabajo completamente agotado", desvela la especialista.

Una situación que parece que los colaboradores de Zapeando conocen bien. "Me ha recordado a mis vacaciones en La Palma, ¡parece que fueron hace seis años!", bromea Quique Peinado desde el plató.

Pero, ¿existe realmente ese agotamiento de cabeza del que habla Boticaria García? "Sí que existe", zanja la especialista. Se trata de lo que se conoce como fatiga mental, que aparece después de mantener durante mucho tiempo una actividad cognitiva. "Después de tener mucho tiempo una actividad cognitiva, aumenta la sensación de esfuerzo y puede empeorar el rendimiento", explica Boticaria García.

Además, el día a día "está lleno de interrupciones" que obligan al cerebro a cambiar constantemente. "Mails, reuniones, redes sociales... Vamos saltando de una tarea a otra y ese cambio constante tiene un coste que puede ser muy alto para nuestra atención", señala la experta.