Ramoncín afirmó en laSexta Xplica que el discurso "racista" de Ayuso "se corresponde mucho más con la cuenta corriente que con el color o de donde viene la gente, pero no se corresponde con cómo se comporta la gente en este país con la gente que viene de fuera".

En este sentido, el artista defendió que España "no es un país racista", y que "la gente se integra perfectamente en los barrios". Sin embargo, subrayó que "cuando tú señalas, y cuando tú lo que haces es utilizar ese señalamiento, como ha hecho Ayuso, y señalas al otro y le haces responsable de las cosas malas que a ti te pasan, es un discurso muy peligroso, porque eso hace pensar a esa persona que está a otras cosas y que nunca se ha planteado el hecho de que en su barrio haya senegaleses o magrebíes u otro tipo de gente, empiecen a pensar que posiblemente ellos no son todo lo felices que deberían y no tienen todo aquello que les corresponde (vivienda, colegio, sanidad...) por culpa de aquellos que han venido a invadir".

Así, Ramoncín alertó de que el discurso de la presidente de la Comunidad de Madrid "es peligrosísimo", y manifestó que "no hay que tolerarlo venga de donde venga y lo haga quien lo haga". "Al final, son los ciudadanos los se van a enfrentar en la calle a esos individuos", advirtió.