Elpidio José Silva, un juez en el banquillo de los acusados

"Me siento sujeto a presiones que no tendría que soportar. Estoy trabajando en una situación muy difícil". Son las palabras de Elpidio José Silva Pacheco, magistrado del juzgado de instrucción nº 9 de Madrid. Está en el punto de mira por el Caso Blesa. ¿Su queja?... las presiones. "El principio de independencia no se está respetando en este caso".

Lleva 22 años en la judicatura, pero saltó a los medios de comunicación hace unos meses tras enviar al expresidente de Caja Madrid a la cárcel dos veces en 20 días. "Quiero un juez imparcial. Cosa que no he tenido hasta este momento", decía el exbanquero de Caja Madrid. "Uno tiene el juez que le toca"

Su actuación durante la instrucción del caso le ha valido una denuncia de la Fiscalía. Se le acusa de prevaricación y otros 3 delitos. "Obviamente, contra mí, cualquier querella tendría que estrellarse porque yo no estoy haciendo nada que se separe de la legalidad", afirmaba Elpidio José Silva.

El próximo 16 de octubre tendrá que declarar en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Podría enfrentarse hasta a 40 años de inhabilitación. "¿Quién gana? Con un juez que no puede dedicarse adecuadamente a instruir una causa. Así Picasso no hubiera pintado ningún cuadro", sentenciaba el juez.

Este no es su único frente abierto. Cumple ahora mismo una suspensión de 4 meses y 7 días por una inspección del Consejo General del Poder Judicial. Se le ha acusado de retraso injustificado en la tramitación de los procedimientos, falta de motivación en sus resoluciones y desconsideración hacia los funcionarios de su juzgado. "Cuando un juez no se acomoda al criterio ortodoxo y colaboracionista, entre comillas, que tiene el CGPJ, le ponen una etiqueta de conflictivo, polémico, de trato difícil, de no colaborador"

Ha sido sancionado en otras 3 ocasiones, dos de las cuales anuló el Tribunal Supremo. Número uno de su promoción, premio extraordinario de Licenciatura y profesor de Derecho Penal y Criminología en la Universidad Complutense de Madrid. Se encuentra hoy en una encrucijada que puede terminar con su carrera...