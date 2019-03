Wyoming: "Yo tengo pasta, pero el Partido Popular no me ha dado dinero como a Jiménez Losantos"

El Gran Wyoming se ha defendido en 'laSexta Noche' de diversas acusaciones, entre ellas la de Federico Jiménez Losantos: "Yo tengo pasta, pero el Partido Popular no me ha dado 200.000 pavos". Además, ha criticado "la capacidad de hacer el mal de esa gente", que "roba el dinero de los españoles y hunde la Sanidad pública". "Yo gracias a Rajoy parezco un santo, aunque no lo soy", ha ironizado.

